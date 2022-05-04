Шойгу: транспорт НАТО с оружием для нужд украинских вооруженных сил будет уничтожаться

Фото: Максим Платонов

«США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием»

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал о ходе специальной военной операции на Украине. Он обратил внимание, что Запад по-прежнему поставляет киевскому режиму вооружение. В связи с этим он сделал предупреждение НАТО.

— США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения, — заявил Шойгу.

Министр обороны России заверил, что Вооруженные силы страны продолжают выполнять все задачи, поставленные президентом РФ, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. По его словам, российские военнослужащие «с честью исполняют свой воинский долг», пишет «РИА Новости».

Кадр видео Минобороны России

«Остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы»

Рассказал Шойгу и о ситуации в Мариуполе. Об освобождении города президенту России Владимиру Путину он доложил еще 21 апреля. Сейчас он находится под контролем российской армии.

По словам министра обороны России, в Мариуполе, а также на других освобожденных от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины, налаживается мирная жизнь. Он напомнил, что город — крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море.

В промзоне «Азовстали» по-прежнему остаются представители ВСУ. Они заблокированы там, как и поручал Путин 21 апреля. Предлагаемый штурм промышленной зоны глава государства тогда посчитал нецелесообразным, и приказал его отменить.

Фото: kremlin.ru

— В соответствии с поручением верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории, — рассказал сегодня Шойгу.

Министр обороны Росси напомнил, что националистам неоднократно предлагали выпустить мирных жителей с территории завода и сложить оружие. Вооруженные силы РФ гарантируют им сохранение жизни и достойное обращение в соответствии с нормами международного права. Однако они проигнорированы все призывы.

Подразделения российской армии расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР

По словам Шойгу, на сегодняшний день подразделения российской армии расширяют контроль над территориями Донецкой и Луганской народных республик. Действуют они во взаимодействии с народной милицией ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации российские военнослужащие «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения», добавил Шойгу. Он напомнил, что для безопасной эвакуации мирных жителей Вооруженные силы РФ каждый день открывают гуманитарные коридоры и объявляют режим тишины.

Кадр видео Минобороны России

Продолжается и поставка гуманитарной помощь из России. Проведено 967 гуманитарных акций, в результате которых в 279 населенных пунктов доставили 17 567 тонн грузов, рассказал министр обороны РФ.

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