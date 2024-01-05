В Белгородской области сбили десять украинских ракет, пострадали два человека

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью около 23:40 мск над Белгородской областью отечественные силы ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), пишет ТАСС.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо этого, в Белгороде в ходе обстрела есть разрушения и в жилом секторе. В результате взрыва одного из снарядов рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. Помимо этого в Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен автомобиль.

Сегодня утром Гладков уточнил, что одному из пострадавших была сделана операция — врачи удалили осколок из плеча. «У второго ранение, слава богу, более легкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо», добавил он.

Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находится 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд.

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Илина Хакимова