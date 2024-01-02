Мужчина погиб при обстреле Белгорода — еще пятеро пострадали

ВСУ снова обстреляли Белгород. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд. Он скончался он осколочных ранений на месте происшествия, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

— Еще четверо человек пострадали в районе авторынка — двоих забрала скорая помощь — у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, — написал он в своем telegram-канале.

Одну пострадавшую доставили в травмпункт. Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной.

Сегодня дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Все снаряда сбили в небе над Белгородской областью. Позднее были сбиты еще восемь ракет.

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Айрат Назипов