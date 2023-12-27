За ночь российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Ростовской областями

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей, — говорится в сообщении.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал об этом в своем telegram-канале в 03.55 мск. По его словам, последствия на тот момент уточнялись.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В конце прошлой недели в Минобороны России рассказали, что с начала спецоперации, по состоянию на 24 декабря, российские войска уничтожили 10 040 украинских беспилотников. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции ВСУ лишились 383 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также они потеряли 14 тысяч танков, 553 самолета и 259 вертолетов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова