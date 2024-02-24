Спецоперация: два года спустя

Фото: Фатыхов Динар

С момента начала военной специальной операции на Украине прошло уже два года. События, которые начались 24 февраля 2022 года, запустили цепочку исторических и переломных моментов не только в стране, но и по всему миру. За это время Россия пережила многочисленные санкции, дала импульс развитию многополярного мира и обзавелась новыми территориями. Что изменилось за эти годы — в обзоре «Реального времени».

Новые территории России и военные победы

После начала спецоперации в состав России вошли новые территории. В конце сентября 2022 года в Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий. Сейчас часть новых территорий страны все еще находится под контролем киевского режима. Освобождать их приходится с тяжелыми боями. Так, в упорных сражениях российским войскам удалось освободить ряд крупных населенных пунктов. Мариуполь перешел под контроль ВС России в апреле 2022 года. Спустя чуть меньше года бойцы освободили Соледар и Артемовск. Потом были Пески, Марьинка, Авдеевка и многие другие населенные пункты. Сейчас армия России владеет инициативой и давит ВСУ на разных направлениях.

Украина

Украина за эти годы потеряла не только часть территорий, но и боевую технику, а также сотни тысяч солдат. За годы конфликта международная поддержка киевского режима значительно ослабла. Союзники стали все реже оказывать помощь, а соседи вроде Польши и Венгрии регулярно вставляют палки в колеса. Ко второй годовщине СВО Киев подходит в деморализованном состоянии, с потерянной независимостью и разрушенной экономикой. Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, страна за два года потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест. «Лихорадит» и верхушку власти. Замена главкома ВСУ обернулась скандалом, а в конце марта на Украине должны были пройти выборы, которые не состоятся из-за боевых действий. По прогнозам экспертов, к этому времени в стране может наступить вакуум власти.

Революция в военном деле

В начале спецоперации Россия редко использовала беспилотники, предпочитая поражать технику ВСУ другим вооружением. Но за время конфликта ситуация кардинально изменилась и БПЛА постепенно стали незаменимым элементом СВО. С начала боевых действий Россия в 17 раз нарастила производство дронов. В сутки в стране могут произвести тысячи беспилотников, сообщил на днях глава Минобороны Сергей Шойгу. Это уже отразилось на характере ведения боевых действий. В Сети ежедневно публикуют видео с подбитой и сожженной техникой ВСУ, а солдаты украинской армии и различные наемники тщетно просят командование решить эту проблему. Особенно востребованными стали «Ланцеты», «Герани» и FPV-дроны. Помимо БПЛА Россия наращивает боевой потенциал и по другим направлениям. Например, в стране нарастили производство средств поражения от 2 до 15 раз, танков — в шесть раз.

«Адские» санкции

До начала СВО Россия занимала второе после Ирана место в мире по количеству введенных против нее санкций. После крымских событий на страну наложили почти 2,7 тысяч рестрикций, что на тысячу меньше, чем было у лидера рейтинга — Ирана. Теперь Россия с большим отрывом возглавляет этот список. Против нашей страны ввели свыше 16,5 тысячи санкций. Лидеры западных стран рассчитывали, что такое давление позволит «разорвать экономику России в клочья». Мягко говоря, они ошиблись. Спустя время главы западных государств, эксперты и чиновники различного уровня из недружественных стран регулярно признавали неэффективность принятых мер. А российский лидер Владимир Путин признал, что хоть и действия «партнеров» тормозят развитие страны, они стимулируют ее развитие.

ВВП России

В 2022 году многочисленные эксперты ждали ожидания снижения ВВП России на 8%, и повышения инфляции на 20%. Ожидания не сбылись. Российский ВВП по итогам года упал лишь на 1,2%. В 2023 году показатель напротив вырос на 3,6%. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, этот показатель оказался выше среднемировых темпов. А на днях директор департамента коммуникация Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что «российская экономика удивила силой своего роста».

Разворот на Восток

Одним из символов 2022 года стал лозунг в России «Разворот на Восток». И хотя процесс начался задолго до боевых действий, именно спецоперация ускорила работу в этом направлении. Москва начала активнее перестраивать экономику на страны СНГ, Азии и Глобального Юга. Россия стала реже торговать с европейскими государствами, и активнее — с Индией, Турцией и Азербайджаном. Рекорд был достигнут в торговле с Китаем. По последней оценке Владимира Путина, товарооборот между странами вырос до $230 млрд. Уровень взаимодействия Москвы и Пекина президент РФ назвал «беспрецедентно высоким».

Упор на импортозамещение

С начала спецоперации многие западные компании поспешили покинуть российский рынок. В их числе всемирно известные IKEA, Adidas, Apple, Shell, Nissan и многие другие. В этом вопросе стоит выделить два момента: несмотря на бравурные заявления по состоянию на лето 2023 года (по оценкам СМИ) порядка 80% западных компаний продолжили работу в России. Некоторым из них пришлось менять название или использовать другие хитрости, чтобы не терять огромный рынок. Второй момент касается импортозамещения или вышеупомянутой переориентации на азиатский рынок. Если говорить об автомобилях, то на смену BMW, Volkswagen, Mazda и другим европейским маркам пришли китайские авто. Удовлетворить потребность российских автолюбителей стремятся и своими силами. На бывшем заводе Renault с конвейера сходят «Москвичи», а АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Largus. Изменения коснулись и других сфер. «Вкусно и точка» заменила McDonald’s, а об уходе компаний Visa и MasterCard забыли после активного внедрения карты «Мир». По крайней мере внутри страны.

Неспортивное поведение

Один из самых чувствительных ударов пришелся по российским спортсменам. Бан от международных спортивных федераций получили футболисты, хоккеисты, баскетболисты и представители других популярных профессий. Их оставили без еврокубков, а на Олимпиаде разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе. Под раздачу попали и зарубежные игроки, которые все еще продолжают выступать в России. Некоторые из них столкнулись с «культурой отмены» на своей родине. Пока глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассуждает о неотделимости спорта от политики, Россия создает альтернативные турниры. Первым, по настоящему историческим событием, стало проведение «Игр будущего» в Казани, в которых участвуют свыше двух тысяч спортсменов со всего мира. На очереди — «Игры Дружбы» и Игры БРИКС.

Конец однополярного мира

После распада Советского Союза мир стал фактически однополярным. Но с начала спецоперации американская гегемония затрещала по швам, а мир начал жить по новым правилам. По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, страны Глобального Юга продемонстрировали нежелание подчиняться правилам так называемого «золотого миллиарда». США все чаще сталкиваются с падением своего влияния в мире, пока другие государства его увеличивают. Проблем Америки добавляют и неопределенность внутри страны. Только в прошлом месяце общественность потрясла новость о конфликте между властями штата Техаса и администрацией Джо Байдена из-за ситуации на границе.

Расширение НАТО

Несмотря на очевидные проблемы США и их союзники все еще не теряют надежды нанести России «стратегическое поражение». В этих условиях идет активное расширение Североатлантического альянса. В апреле прошлого года в НАТО приняли Финляндию. В ближайшем будущем в состав организации может войти и Швеция. Заявку Стокгольма на вступление в альянс уже одобрила Анкара. Парламент Венгрии готов ратифицировать это соглашение на весенней сессии. В настоящее время в состав НАТО входит 31 страна.

Расширение БРИКС

Помимо НАТО новых участников приняли и в БРИКС. Многие годы в составе организации были Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С начала года в межгосударственное объединение вступили Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. От приглашения вступить в организацию отказалась Аргентина. Это произошло после прихода к власти Хавьера Милея. Статус Саудовской Аравии в БРИКС не определен. Еще в начале января государственное телевидение королевства «Аль Ихбария» сообщило о полноправном членстве Эр-Рияда в организации, но позднее сообщение удалили. А в середине месяца саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби заявил, что страна еще не стала полноценным участником БРИКС. Следующий саммит глав организации состоится этой осенью в Казани.

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Айрат Назипов