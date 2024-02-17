За ночь российские средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над пятью регионами

Дежурные средства ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника в пяти регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской области. Там сбили 18 беспилотников. ВСУ также атаковали Калужскую (6 БПЛА), Воронежскую (4 БПЛА), Белгородскую (4 БПЛА) и Курскую (1 БПЛА) области.

Губернаторы вышеуказанных регионов заявили об отсутствии пострадавших.

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