Российские силы ПВО сбили над Крымом 36 украинских беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Ночью российские силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве ранее также указали, что вчера вечером была уничтожена зенитная ракета С-200 над Липецкой областью, и один украинский БпЛА в северо-западной части акватории Черного моря.

Вчера вечером российские силы ПВО уничтожили десять украинских ракет над Крымским полуостровом.

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Илина Хакимова