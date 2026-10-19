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Главное с 19 по 25 октября: сессия Госсовета РТ, заседание ТНХИ, перформансы НУРа

12:00, 19.10.2026

В Казани пройдут шоу цирковых артистов и аудиовизуальные перформансы

Главное с 19 по 25 октября: сессия Госсовета РТ, заседание ТНХИ, перформансы НУРа
Фото: Реальное время

Рабочая неделя стартовала с заседания Госсовета Татарстана, а финиширует — решением Центробанка об уровне ключевой ставки на опорном заседании СД. Редакция «Реального времени» проведет бизнес-бранч «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста». Казанцев приглашают оценить мастерство цирковых артистов на шоу «ЦирКачество» и посмотреть аудиовизуальные перформансы Фестиваля медиаискусства НУР. Предпринимателям будет интересен бизнес-фестиваль «Локальный код», а любителям спорта — чемпионат России по бадминтону. Планируем неделю вместе с нашим изданием.


Двадцать пятое заседание Госсовета Татарстана седьмого созыва

Заседание проведет Фарид Абдулганиев, занявший пост председателя Госсовета РТ в конце сентября. Депутаты рассмотрят, в частности, законопроект о запрете розничной продажи вейпов.

Где: Госсовет Татарстана
Когда: 19 октября

Внеочередное заседание Совета Безопасности РТ и антитеррористической комиссии в РТ

Заседание проводит раис республики Рустам Минниханов.

Где: кабмин Татарстана
Когда: 19 октября

Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

В заседании также традиционно примет участие председатель совета директоров, раис Татарстана Рустам Минниханов. На прошлом заседании были представлены технологические решения, созданные ЦНИИчермет в рамках сотрудничества с Татарстаном. Рустам Минниханов подчеркнул, что у республики налажены хорошие контакты с центром, и эти возможности нужно максимально использовать.

Где: кабмин Татарстана
Когда: 20 октября

Совещание об итогах деятельности малых нефтяных компаний Татарстана

После заседания совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» татарстанский лидер проведет совещание «Об итогах деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан за 9 месяцев 2026 года и задачах до конца 2026 года».

Где: кабмин Татарстана
Когда: 20 октября

Церемония запуска производства Sollers SF 7 на заводе ООО «СОЛЛЕРС Алабуга»

На предприятия ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» пройдет церемония запуска производства автомобилей Sollers SF 7. Предсерийную версию нового пассажирского микроавтобуса презентовали в сентябре. Уже в базовом исполнении автомобиль комплектуется современными системами активной и пассивной безопасности, кондиционером и мультимедийным комплексом.

Где: ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Когда: 20 октября

Бизнес-бранч «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста»

Редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста». На нем обсудят состояние рынка мероприятий в Татарстане и Казани, изменение стоимости организации событий, новые требования заказчиков, развитие event-инфраструктуры и основные барьеры для роста отрасли.

Где: Казань, дом приемов ASG
Когда: 20 октября

Чемпионат России по бадминтону в личном разряде

20 октября пройдут официальные тренировки команд и брифинги с судьями и тренерами. Игры начнутся 21 октября. Полуфинал запланирован на 24 октября, финал — на 25-е.

Где: Казань, Центр бадминтона
Когда: 20—25 октября

Международный форум «Неделя безопасности»

С 21 по 23 октября в Казани пройдет Международный форум «Неделя безопасности» — новое центральное событие для всей отрасли. Форум станет главной площадкой для демонстрации современных решений в сфере коммерческой и инфраструктурной безопасности.

Где: «Казань Экспо»
Когда: 21—23 октября

Международная конференция «Фольклор в парадигме гуманитарных наук»

Конференция будет посвящена 90-летию со дня рождения классика татарской фольклористики Фатиха Урманчеева. Параллельно состоится Ежегодная международная молодежная научная школа «Татар гыйлеме» («Татарская наука»). Участие примут исследователи фольклора тюркских, финно-угорских, монгольских, славянских и кавказских народов — от Абхазии до Бурятии, от Эстонии до Узбекистана. В программе более 180 докладов ученых из 27 регионов России и семи стран: Абхазии, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Эстонии.

Где: Казань, Академия наук Республики Татарстан
Когда: 21—23 октября

Республиканское совещание об итогах исполнения консолидированного бюджета
Татарстана за 9 месяцев 2026 года

Представители финансовых, казначейских и налоговых органов обсудят итоги исполнения бюджета за 9 месяцев и задачи до конца 2026 года. Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года в консолидированный бюджет поступило 373 млрд рублей, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Где: кабмин Татарстана
Когда: 22 октября

Бизнес-фестиваль «Локальный код»

Бизнес-фестиваль направлен на исследование локального бизнеса, поддержку и развитие деловой активности в регионах. Более 20 основателей и руководителей компаний, экспертов и представителей власти обсудят, как развивать бизнес в регионе и выходить на новые рынки.

Где: Национальная библиотека Республики Татарстан
Когда: 22 октября

День работников сельского хозяйства

В четверг в Татарстане пройдут основные мероприятия в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Раис республики Рустам Минниханов поручил повсеместно организовать чествование лучших представителей отрасли.

Где: Татарстан
Когда: 22 октября

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке

Центробанк примет решение по определению уровня ключевой ставки. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 14%.

Где: 23 октября
Когда: Москва

Серия AV-перформансов Фестиваля медиаискусства НУР

Казанцам продемонстрируют специальную программу фестиваля НУР с двумя аудиовизуальными перформансами. Музыка и цифровое изображение существуют как единое произведение: визуальный ряд в реальном времени реагирует на звук и развивается вместе с ним.

Где: Казань, Центр уникального мастерства (ЦУМ)
Когда: 24—25 октября

Галия Гарифуллина

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