Главное с 19 по 25 октября: сессия Госсовета РТ, заседание ТНХИ, перформансы НУРа

В Казани пройдут шоу цирковых артистов и аудиовизуальные перформансы
Рабочая неделя стартовала с заседания Госсовета Татарстана, а финиширует — решением Центробанка об уровне ключевой ставки на опорном заседании СД. Редакция «Реального времени» проведет бизнес-бранч «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста». Казанцев приглашают оценить мастерство цирковых артистов на шоу «ЦирКачество» и посмотреть аудиовизуальные перформансы Фестиваля медиаискусства НУР. Предпринимателям будет интересен бизнес-фестиваль «Локальный код», а любителям спорта — чемпионат России по бадминтону. Планируем неделю вместе с нашим изданием.
Двадцать пятое заседание Госсовета Татарстана седьмого созыва
Где: Госсовет Татарстана Когда: 19 октября
Внеочередное заседание Совета Безопасности РТ и антитеррористической комиссии в РТ
Где: кабмин Татарстана Когда: 19 октября
Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Где: кабмин Татарстана Когда: 20 октября
Совещание об итогах деятельности малых нефтяных компаний Татарстана
Где: кабмин Татарстана Когда: 20 октября
Церемония запуска производства Sollers SF 7 на заводе ООО «СОЛЛЕРС Алабуга»
Где: ОЭЗ ППТ «Алабуга» Когда: 20 октября
Бизнес-бранч «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста»
Где: Казань, дом приемов ASG Когда: 20 октября
Чемпионат России по бадминтону в личном разряде
Где: Казань, Центр бадминтона Когда: 20—25 октября
Международный форум «Неделя безопасности»
Где: «Казань Экспо» Когда: 21—23 октября
Международная конференция «Фольклор в парадигме гуманитарных наук»
Где: Казань, Академия наук Республики Татарстан Когда: 21—23 октября
Республиканское совещание об итогах исполнения консолидированного бюджета Татарстана за 9 месяцев 2026 года
Где: кабмин Татарстана Когда: 22 октября
Бизнес-фестиваль «Локальный код»
Где: Национальная библиотека Республики Татарстан Когда: 22 октября
День работников сельского хозяйства
Где: Татарстан Когда: 22 октября
Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке
Где: 23 октября Когда: Москва
Серия AV-перформансов Фестиваля медиаискусства НУР
Где: Казань, Центр уникального мастерства (ЦУМ) Когда: 24—25 октября
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