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Происшествия

Ночью в небе над Крымом уничтожили 38 беспилотников

06:55, 03.03.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Украина запускала дроны ночью. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В районе трех часов ночи движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было перекрыто. В настоящее время мост функционирует в штатном режиме.

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Происшествия
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