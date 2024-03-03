Ночью в небе над Крымом уничтожили 38 беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, Украина запускала дроны ночью. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
В районе трех часов ночи движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было перекрыто. В настоящее время мост функционирует в штатном режиме.
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