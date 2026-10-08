Татарстанские хлеборобы не могут реализовать собранный урожай

Республика оказалась на 7-м месте в ПФО по темпам уборки зерновых

Фото: Реальное время

Татарстан по объему скошенных зерновых оказался на седьмом месте среди регионов Поволжья, по урожайности — на третьем, а объем намолоченного зерна оказался на 20% меньше, чем в прошлом году, следует из данных Росстата по итогам августа. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в 41 из 43 районов республики в связи с гибелью посевов, связанной с неблагоприятными агрометеорологическими воздействиями. Подробнее о ситуации на полях, расхождениях в статистических отчетах и данных Минсельхозпрода, а также о перспективах «закрыть» внутренние потребности республики собственным зерном — в материале «Реального времени».

Росстат зафиксировал отставание Татарстана

На 1 сентября 2026 года в Татарстане посевы зерновых и зернобобовых культур были скошены лишь на 68,7%. Республика на 5,6% отстала от среднего показателя по России и на 3,2% от среднего по ПФО, а среди соседей, по данным Росстата, оказалась на 7-м месте.

По данным Росстата, на 1 сентября 2026 года в Татарстане посевы зерновых и зернобобовых культур были скошены лишь на 68,7%. скриншот сайта Яндекс-карты

В связи с гибелью посевов, связанной с неблагоприятными агрометеорологическими воздействиями (начиная с выпревания зимой и заканчивая переувлажнением почвы летом и осенью), раис Татарстана в начале октября подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в 41 из 43 районов республики. Это было сделано с целью предотвращения угрозы продовольственной безопасности, а она, судя по сводкам об уборке зерновых, вполне реальна.

Республика на 5,6% отстала от среднего показателя по Российской Федерации и на 3,2% — от среднего по ПФО, а среди соседей оказалась на 7-м месте. Реальное время / realnoevremya.ru

Как свидетельствует отчет Росстата, объем намолоченного зерна в республике на 1 сентября 2026 года составил лишь 80% от прошлогоднего, а объем скошенных зерновых и зернобобовых достиг лишь 68,7% от площади посевов, тогда как в Оренбургской и Саратовской областях, например, было скошено 91,4 и 90% посевов.

В пересчете количества намолоченного зерна на 1 га РТ с 35,3 центнера — на третьем месте, после Пензенской (40,8 ц/га) и Ульяновской (37,5 ц/га) областей. Реальное время / realnoevremya.ru

Картину спада несколько скрасила урожайность: Татарстан, по данным Росстата, на 1 сентября занял второе место среди регионов ПФО по объему намолоченного зерна — 2057,9 тыс. т (в лидеры вышла Саратовская область с 2362,4 тыс. т). Правда, и тут лидерство не выглядит таким уж абсолютным: в пересчете количества намолоченного зерна на 1 га РТ с 35,3 центнера — на третьем месте, после Пензенской (40,8 ц/га) и Ульяновской (37,5 ц/га) областей.

Татарстан в 2026 году увеличил объем скошенных зерновых на 1 сентября. Реальное время / realnoevremya.ru

Росстат также зафиксировал, что, несмотря на плохие погодные условия, Татарстан в 2026 году увеличил объем скошенных зерновых и зернобобовых культур на 1 сентября: в предыдущие годы он едва превышал 66% от всей площади посевов, а сейчас достиг 68,7%.

Объем намолоченного зерна на 1 сентября 2026 года, по данным Росстата, оказался на 20% меньше, чем на 1 сентября 2025-го. Реальное время / realnoevremya.ru

Объем намолоченного зерна на 1 сентября 2026 года, по данным Росстата, оказался на 20% меньше, чем на 1 сентября 2025-го, но на 5,5% больше, чем два года назад. А вот урожайность в этом году упала на 15% — с 41,7 ц/га в 2025-м до 35,3 ц/га. Но она в любом случае намного выше, чем в 2024 году (29,5 ц/га) и в 2023-м (25,8 ц/га).

Все не так плохо?

Данные Татарстанстата отличаются от опубликованных Росстатом. Местные статистики сообщили, что урожай зерновых на 1 сентября 2026 года достиг 2645,5 тыс. т — это на 28,6% больше, чем «насчитали» в Росстате.

Местные статистики сообщили, что урожай зерновых на 1 сентября 2026 года достиг 2645,5 тыс. т. Реальное время / realnoevremya.ru

А средняя урожайность зерновых культур в РТ, по данным Татарстанстата на 1 сентября, — 34,1 ц/га, что на 18% ниже прошлогодней, но на 15% выше, чем в 2024 году, и на целых 36% выше, чем в 2023 году.

Средняя урожайность зерновых культур в РТ, по данным Татарстанстата на 1 сентября, — 34,1 ц/га, что на 18% ниже прошлогодней. Реальное время / realnoevremya.ru

21 сентября министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отчитался о ходе уборочных работ в Татарстане и привел цифры: обмолочено 1,46 млн га — 95% от уборочных площадей, собрано 3,569 млн тонн зерновых культур.

На день сдачи этой статьи — 7 октября — Минсельхоз Татарстана оценивал урожайность зерновых и зернобобовых культур в 33,94 ц/га, намолот — в 3 750,99 тыс. тонн, а выполнение плана — в 100,11%. При этом до плана немного не дотянули в Камско-Устьинском (выполнение — 94,8%), Сабинском (95,3%), Тетюшском (96,4%), Алексеевском (96,2%), Дрожжановском (97,0%), Апастовском (97,0%) и еще 17 районах.

«Безопасность будет обеспечена»

— С начала 2026 года посевы сельскохозяйственных культур в Республике Татарстан находились под воздействием опасных агрометеорологических явлений, — подтвердили «Реальному времени» в Минсельхозпроде Татарстана. — С первой декады января по третью декаду марта отмечалось выпревание озимых, в мае посевы пострадали от заморозков, а с началом уборочных работ на полях зафиксировано переувлажнение почвы. В результате этих явлений произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур. В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности с 1 октября и до особого распоряжения на территории 41 муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации.

— С начала 2026 года посевы сельскохозяйственных культур в Республике Татарстан находились под воздействием опасных агрометеорологических явлений, — подтвердили «Реальному времени» в Минсельхозпроде Татарстана. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В министерстве заверили, что, несмотря на сложные погодные условия, продовольственная безопасность региона по зерну будет обеспечена в полном объеме. Там уточнили, что внутренняя потребность республики в зерне составляет порядка 3 млн тонн, а намолочено уже свыше 3,7 млн тонн зерна. Уборка зерновых культур завершается, сообщили в ведомстве.

— Продолжается сбор поздних культур — рапса, сахарной свеклы, подсолнечника, сои и льна, — говорят в министерстве. — Особое внимание уделяется обеспеченности сельхозпредприятий горюче-смазочными материалами, чтобы полевые работы не останавливались. Погодные условия вносят свои коррективы, и в течение всей уборочной кампании тщательно контролируется ритмичное проведение работ на полях.

Погода была неплохой, но «несвоевременной»

Ведущий научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Олег Шайтанов говорит, что он пока не имел возможности детально проанализировать влияние погодных условий на посевы по всей республике в 2026 году, однако был удивлен объявлению чрезвычайной ситуации:

— В этом году в Татарстане не было особо сильных морозов, длительных периодов с переохлажденным воздухом, не было глубоких промерзаний почвы, не было на полях голой земли, а весной снег сошел довольно быстро. Это была вторая такая снежная зима с начала XXI века, а мы всегда приветствуем заснеженную зиму, тем более со спокойным характером, а весной снег сходил постепенно, вода под ним уходила в уже оттаявшую почву, что благоприятно для посевов.

Он напомнил о недавних зимах, в течение которых неоднократно случались оттепели, на поверхности снега образовывались ледяные корки, которые оставались до весны и не давали воздуху проходить к почве, из-за чего посевы массово погибали — минувшей зимой такого не было. Как практически не было и морозов, за исключением двух коротких холодных периодов в январе и феврале, которые не отразились на сельском хозяйстве, а средняя температура воздуха в последнюю зиму, по данным метеостанции ТатНИИСХ, составляла минус 5,3 градуса, что соответствует средней температуре за последние 25—30 лет.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Что касается лета, то эксперт напомнил, как в 1978 году в Татарстане из-за дождей не успели убрать урожай и он ушел на корню под снег, а весной поля оказалось невозможно было ни боронить, ни культивировать — надо было вначале сжигать остатки прошлогодних посевов. Из-за этого отодвинулись сроки посевной, а собранный урожай после дождей лета 1979-го оказался настолько влажным, что гнил уже на токах и складах, и это зерно пришлось закапывать, чтобы не вспыхнула какая-нибудь эпидемия.

— Сейчас такого не произойдет, сейчас каждое хозяйство имеет достаточно асфальтированных, крытых площадей, существуют очень мощные элеваторы, способные принять все зерно, которое им привезут, — говорит Шайтанов. — Мы пережили очень дождливые 2017 и 2019 годы, урожай тогда был высокий, и проблем с ним не возникало — все убрали, высушили, сохранили. А в этом году дождей было не катастрофически много.

Он подкрепил это утверждение данными метеостанции ТатНИИСХ: в 2026 году с апреля по сентябрь выпало 367 мм осадков, в 2025-м — 359, в 2024-м — 316, притом что среднее многолетнее значение — 347 мм. Куда хуже, по мнению Олега Шайтанова, что дожди шли не равномерно в течение всего вегетационного периода, а «собирались в группы» — и за дождливую неделю почва размывалась, это мешало своевременно проводить ее обработку.

А на вопрос, почему в отчетах Татарстанстата так резко в последние годы «скачет» показатель урожайности зерновых — от 25 ц/га в 2023 году до 41,4 ц/га в 2025-м и до 34,1 ц/га в 2026-м, он ответил:

— Большая разница в урожайности при небольшой разнице в количестве выпавших осадков в разные годы — следствие того, что в один год дожди шли вовремя, а в другой несвоевременно и вредили посевам. У каждого растения есть свой критический период водопотребления — такой период времени между посевом и уборкой, когда оно нуждается в очень большом количестве воды. Если количество воды в почве в этот период соответствует его потребностям, растение даст хороший урожай, если нет — урожай будет соответствовать полученному количеству воды.

«Государство должно принять решение»

Президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров считает, что уборочная кампания в Татарстане прошла вполне успешно, а объявление чрезвычайной ситуации в большей степени связано не с уборкой, а с реализацией сельхозпродукции:

— Мы, сельхозпроизводители, хорошо сработали, но, к сожалению, на склад. Мы деньги вложили, государство деньги вложило, а отдачи нет — зерно не продается, мы не вписываемся в цены, которые нам предлагают, и я бы сказал, что именно это — чрезвычайная ситуация, и для ее устранения государству следует принять меры и решать этот вопрос вперед на ближайшие, хотя бы на 2027—2028 годы.

Камияр Байтемиров считает, что объявление ЧС в большей степени связано не с уборкой, а с реализацией сельхозпродукции. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Байтемиров подчеркнул, в зависимости от множества условий — от погодных до экономических — урожай дается очень большим трудом и большими вложениями, которые увеличивают себестоимость продукции. В результате товаропроизводители рискуют стать жертвами спекуляции, когда им предлагают цену в 2—2,5 раза ниже себестоимости, заметно выросшей не только в связи с погодными условиями, но и в связи с экономической ситуацией и ростом цен на топливо. Сегодня, говорит он, зерно у них готовы покупать по 5 тыс. рублей за тонну и меньше, притом что его себестоимость в 2026 году составляет от 8 до 12 тыс. за тонну.

Государство должно принять какое-то решение в защиту товаропроизводителей, включая фермеров, считает глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана. Он также рассказал, что рынок зерна в республике пока застыл в ожидании приемлемых цен:

— Государство не может в виде каких-то субвенций или субсидий выкупить все зерно, которое мы произвели. А зерно необходимо использовать, и такую возможность могло бы дать увеличение поголовья КРС. Но, чтобы увеличить поголовье, надо изменить агроэкономическую политику. У нас сейчас количество личных подсобных хозяйств сокращается, и они сокращают поголовье, а надо принять какое-то решение для того, чтобы конкретизировать возможность развития животноводства в этих хозяйствах.