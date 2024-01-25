«Происки «ждунов» или спецслужб Украины»: в Казани арестовали командира разведки из ЧВК «Редут»

В багаже награжденного Путиным добровольца нашли гранату — без его отпечатков

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Под подозрение в незаконном обороте боеприпасов попал командир отделения разведки диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Святой Георгий», подписавший контракт с ЧВК «Редут». 58-летний доброволец с наградами за Афган и СВО Олег Васюков после отпуска в Нижнекамске планировал вернуться в зону боевых действий, но вместо этого оказался в казанском СИЗО. На вокзале поставил на ленту металлодетектора свой баул, а сканер указал — в багаже находятся граната и взрыватель. Как уверяет Васюков, об этом содержимом разгрузочного жилета он ничего не знал, ведь получил его по почте... из Луганска.

Отпуск добровольца закончился в СИЗО



В свои 58 уроженец Казахстана с регистрацией в Нижнекамске Олег Васюков успел сменить немало профессий — был закройщиком и портным верхней мужской одежды, спортивным инструктором, юристом, директором торговой компании с партнерами за рубежом. А еще застал две войны. На первую — в Афганистан — отправили по призыву, служил старшим механиком авиационного вооружения в эскадрилье №4. На вторую решил ехать сам.

В июне 2022-го записался добровольцем и убыл на спецоперацию в Донбасс. И в ноябре того же года был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Правда, присвоенную указом президента РФ награду смог получить лишь этим летом.

За какие именно заслуги — Васюков не раскрывает, говорит лишь, что в том бою участвовал в составе армейского батальона резерва «Барс-20» в защите позиций 87-й бригады, потери были серьезные. «Я сам пять суток числился без вести пропавшим», — поделился арестованный доброволец с журналистом «Реального времени» в перерыве заседания Вахитовского суда Казани. В суде он сообщил — в апреле 2023 года подписал контракт (вероятно, добровольческий, — прим. ред.) с частной военной компанией «Редут» и продолжил службу в составе диверсионно-разведывательной штурмовой бригадной роты (ДРШБР) «Святой Георгий» на позиции командира отделения разведки тяжелого вооружения.

За его плечами — три командировки в зону СВО. В его отделении было восемь добровольцев, автоматы, пулеметы, гранатометы и даже противотанковые управляемые ракеты. Кроме командования своими бойцами, Васюков занимался обучением пополнения.

Казанский суд получил ходатайство от «Союза добровольцев Донбасса» об освобождении Олега Васюкова под подписку. предоставлено realnoevremya.ru сыном Васюкова

Под стражей бывший воин-афганец и участник СВО оказался 22 ноября 2023 года. Месяцем ранее его отпустили с боевых действий в отпуск — побывал в Тульской области на могиле матери, заехал к тетке, а основное время провел в Нижнекамске у гражданской супруги и детей. Помог сделать в квартире ремонт, а по окончании отпуска взял билеты обратно. Из Нижнекамска в Казань на автобусе добрался без проблем, а вот на перрон железнодорожного вокзала после проверки уже не пустили — просветили багаж спецоборудованием и обнаружили предметы, сходные с боеприпасами.

Позже эксперты подтвердили: в сумке сотрудника частной военной компании отдельно перевозились ручная осколочная граната РГД-5 и взрыватель. Васюкова задержали, возбудили дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ — о незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов, а затем казанский суд избрал ему меру пресечения.

На днях следствие обратилось за продлением ареста, но одновременно с этим в суд поступило ходатайство от «Союза добровольцев Донбасса», точнее нижнекамского подразделения этой общественной организации. Заметим, в начале 90-х Васюков и сам был председателем местного «Союза ветеранов Афганистана».

Арестованный утверждает — каску и разгрузочный жилет с 20-ю карманами, в одном из которых нашли гранату, лично в Россию не ввозил. скриншот realnoevremya.ru с видео, предоставленного сыном Васюкова.

«Выполняя свой долг в зоне специальной военной операции, он проявил себя как мужественный, отважный воин, грамотный специалист. За проявленную отвагу награжден указом президента РФ», — указали авторы общественного послания Фемиде, привели список наград обвиняемого и попросили отпустить его под подписку.



Версия Васюкова о путешествии гранаты за линию фронта

На заседании суда выяснилось — вину арестованный полностью признает. Однако на самом деле согласен лишь с тем, что в его вещах оказалась граната. Говорит, сам был шокирован, когда ее нашли. А позднее дал подробные пояснения — как именно боеприпас мог оказаться вместе с вещами. «Тут нужно разбираться — возможно, это халатность сотрудников транспортной компании и таможни, но я не исключаю и подброс», — поделился Олег Анатольевич в перерыве заседания.

Он утверждает: каску и разгрузочный жилет с 20-ю карманами, в одном из которых нашли гранату, лично в Россию не ввозил, после получения отпуска от командования воспользовался услугами транспортной компании в Луганске — отправил этот груз в 30 кг на свое имя по нижнекамскому адресу еще 21 октября 2023 года.

Загадочности этой истории добавляет тот факт, что на изъятых боеприпасах отсутствуют отпечатки пальцев или биологические следы Васюкова. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Перед отправлением проверил вещи и ничего постороннего в карманах не обнаружил. При этом представитель компании предупредил — в случае обнаружения запрещенных предметов посылка может не дойти. При мне он мои вещи не упаковывал, а просто забрал и перенес в другую комнату, а я оплатил услуги и ушел», — рассказывает Олег Васюков.

С его слов, после получения груза в Нижнекамске — квитанции приобщены к делу — разгрузочный жилет «Ратник» он не прощупывал, не разбирал и не стирал. А 22-го просто положил его в свой баул вместе с каской и другими вещами, попрощался с родными, отметился в военкомате и отправился в Казань.

— Никакого умысла у меня не было, — говорит Олег Васюков. — Я не исключаю, что взрывное устройство в моем боевом разгрузочном жилете — это результат действий тех самых «ждунов», которые плохо относятся к СВО и законодательству России, или происки спецслужб Украины. Я ведь не только командир разведки, я постоянно ношу при себе позывной и планку из восьми государственных медалей. Естественно, на это обращают внимание, есть такой гражданин, которого можно удалить и создать проблемы для действующей армии.

Следователь Дина Салихова просила оставить Васюкова в СИЗО до Дня защитника Отечества. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Загадочности этой истории добавляет тот факт, что на изъятых боеприпасах отсутствуют отпечатки пальцев или биологические следы Васюкова. Самое печальное, что на заседании суда не прозвучало информации, что следователи транспортной полиции делают хоть что-то для проверки версий обвиняемого. Даже тот самый разгрузочный жилет не изъят и не приобщен в качестве вещдока. Не говоря уже о назначении экспертиз по этому предмету боевой одежды.

А ведь преступление, в котором обвиняют ветерана Афгана и добровольца СВО, чревато наказанием до 8 лет лишения свободы.

Слова арестованного подтверждает его сын, вспоминая, что полученный из Луганска груз отец, действительно, не перебирал. И, конечно, никакие боеприпасы в Нижнекамск не привозил. «Я думаю, правильнее всего в этой ситуации было бы понять и простить...» — говорит Олег Васюков-младший.

Прокурор о помехах следствию, обвиняемый о бездействии силовиков

На заседании Вахитовского суда следователь Казанского линейного управления МВД на транспорте Дина Салихова просила оставить Васюкова в СИЗО до Дня защитника Отечества. Указывала, что следствие близится к финишу — осталось приобщить заключение взрывотехнической экспертизы, повторно допросить фигуранта после предъявления окончательного обвинения, ознакомить его с материалами однотомного дела и направить обвинительное заключение прокурору.

«Следствие считает: более мягкая мера невозможна. Задержанный при попытке выехать за пределы республики является добровольцем ДРШБР «Святой Георгий», не имеет места жительства в РФ, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, имея доступ к огнестрельному оружию и боеприпасам», — обосновала свое ходатайство представитель МВД.

Заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев оставил заслуги обвиняемого без оценки. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин представил суду заявления от гражданской супруги и сына Васюкова о согласии на то, чтобы в случае избрания домашнего ареста обвиняемый отбывал его в нижнекамской квартире, по месту регистрации. Кроме того, защитник поделился положительными характеристиками от командира разведроты и начальника штаба бригады «Святой Георгий» и напомнил — награждал его клиента не только Путин. Есть медали за участие в боевых действиях в Афганистане, звания ветерана труда и ветерана боевых действий, а еще — почетного донора РФ.

Заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев оставил заслуги обвиняемого без оценки и полностью поддержал следователя. Более того, путем наводящих вопросов получил ответ следователя, что нахождение фигуранта под домашним арестом в Нижнекамске в теории может осложнить работу силовиков в Казани. При этом сам Васюков уверял — готов преодолевать расстояние в 220 км по первому требованию, говорил — средства, транспорт и друзья есть.

В материалах следствия задержанный доброволец указан в качестве безработного. С чем категорически не согласен его адвокат. «У нас есть ответ прокуратуры Казанского военного гарнизона, что он не является военнослужащим, не относится к Министерству обороны РФ», — пояснила следователь, процитировав часть ответа: «Граждане, подписывающие соглашение (контракт) с добровольческим формированием, являются специалистами, оказывающими содействие в рамках СВО. При этом военнослужащими Минобороны они не являются».

Добровольческие формирования приравниваются к военным, напомнил федеральный закон об обороне адвокат Игорь Гатауллин. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В свою очередь защитник Игорь Гатауллин попросил приобщить справку о прохождении Васюковым службы в зоне СВО и напомнил поправки в федеральный закон об обороне, что «добровольческие формирования приравниваются к военным». «Президент страны Владимир Путин неоднократно указывал, что они должны пользоваться такими же правами и статусом», — подчеркнул защитник.

— Мы после событий с ЧВК «Вагнер» автоматически подписали контракты с Минобороны, — заявил на заседании сам Васюков. — То, что эти сведения отсутствуют в ответах, я связываю с казуистикой или бумажной бюрократией. ЧВК, как любое юрлицо, не всегда раскрывает потенциал тех задач, которые выполняет.

Также в своей речи обвиняемый попенял следователю на то, что за два месяца в СИЗО с ним не провели ни одного следственного действия: «На мое ходатайство руководителю следственного линейного отдела об обязании следователя приступить к служебным обязанностям следователь поменялся. Сегодня у меня уже третий следователь, который бездействует».

— Считаю, мое дело должна рассматривать военная прокуратура с участием ФСБ, — продолжил свою речь разведчик. — Готов сотрудничать со следствием для выяснения истинных обстоятельств моей невиновности и виновности других лиц. Прошу суд учесть, что я патриот, учесть мои заслуги перед Отечеством и применить мне иную меру пресечения — подписку о невыезде или домашний арест.

Доводы защиты судью не убедили, и он продлил срок ареста до 23 февраля. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

О том же суд просил и адвокат Игорь Гатауллин. «Статья 222.1 УК РФ предусматривает умышленность действий. Но ее здесь нет, и мы считаем необоснованными подозрения, — говорил он. — Гранату нашли при добровольном прохождении досмотра. Если бы он знал о ней — не помещал бы баул в сканер...»

Впрочем, доводы защиты судью Юрия Арсенюка не убедили, и он продлил срок ареста до 23 февраля. Теперь слово за Верховным судом Татарстана.

По мнению адвоката, оснований для самой суровой меры пресечения на данный момент нет и само уголовное дело заслуживает серьезного подхода. «На СВО ценен каждый опытный боец, и необоснованно арестом опытного воина подрывать боеспособность боевых подразделений в зоне СВО», — говорит Игорь Гатауллин.

Во всей этой истории пока просматривается лишь один плюс — в казанском СИЗО опытный боец не рискует своей жизнью каждый день.