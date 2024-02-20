Министр обороны России: «Крынки зачищены»

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимир Путину об освобождении села Крынки в Херсонской области.

— Крынки зачищены. Мы встали практически по всему побережью Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники и 810-я бригада морской пехоты, — сказал он на встрече с президентом России.

Как добавил глава оборонного ведомства, ВСУ потеряли в этом районе 3,4 тысячи человек и подчеркнул, что некоторые военные еще прячутся в подвалах. Сергей Шойгу призвал их сдаваться в плен.

Село Крынки находится на левом берегу Днепра в Херсонской области. Осенью закрепились вдоль окраины лесного массива. Однако расширить плацдарм украинским войскам не удалось. В этой зоне ВСУ регулярно теряли солдат.

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