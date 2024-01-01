Число раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 14

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число раненых в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ в новогоднюю ночь возросло до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).



В Донецке за прошедшую ночь из-за обстрелов ранены 14 человек — речь идет о Ворошиловском и Петровском районах.

В полночь 1 января Украина нанесла массированный удар по центру Донецка. В результате погибли четыре человека.

Первую атаку на Белгород Украина провела 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко