Ночью ВСУ обстреляли Белгород десятью снарядами, три человека пострадали

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.



По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали три человека. Сегодня утром он уточнил, что «в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции».

У женщины осколочные ранения спины, у мужчины — осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного пострадавшего мужчины — осколочное ранение груди и верхней конечности.

Помимо этого, повреждены окна как минимум в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении — там выбило стекла, три автомобиля повреждено осколками. На одной из стоянок предприятия горели четыре грузовых автомобиля.



Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атак превысило 24 человека. В больницах Москвы и Белгородской области находятся более 70 раненых. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.



Вчера губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов.





Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова