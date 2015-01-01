ОАО «ТГК-16»

Компания ТГК-16 начала работу на энергетическом рынке России 1 июня 2010 года. В состав предприятия вошли две станции – Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1. Теплоэлектроцентрали ТГК-16 десятилетиями обеспечивают электроэнергией и теплом растущие потребности экономики Татарстана.

Казанская ТЭЦ-3 вошла в строй в 1968 году и стала самой крупной электростанцией Казани. Она снабжает электроэнергией и теплом предприятия Казани, а также часть районов города. Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) - энергетическое сердце промышленного узла Закамья. С 1967 года станция является источником тепловой и электрической энергии для нефтехимических производств нижнекамского промышленного узла и Нижнекамска.

Сегодня станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана. ТЭЦ ежегодно наращивают динамику производства, обеспечивая энергетическую безопасность потребителей и внедряя инновационные технологии. Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ТГК-16 в совокупности составляет 1 669,6 МВт, установленная тепловая мощность достигает 6 136 Гкал/час.

