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ТГК-16 пополнит запасы средств индивидуальной защиты для профилактики коронавирусной инфекции

17:00, 20.04.2020 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
ТГК-16 пополнит запасы средств индивидуальной защиты для профилактики коронавирусной инфекции
Фото: Ринат Назметдинов

В связи с продолжающимся распространением и угрозой коронавирусной инфекции в филиалах и центральном офисе АО «ТГК-16» к работе не допускаются сотрудники старше 65 лет, имеющие хронические заболевания. Для них предусмотрена дистанционная работа.

Филиалы компании располагают всеми необходимыми средствами защиты. На станциях ТГК-16 есть более 100 тыс. масок, свыше 600 литров антисептика, бесконтактные термометры и установки обеззараживания. Использованные маски сотрудниками электростанций утилизируются по правилам Роспотребнадзора: собираются в полимерные пакеты и медицинские контейнеры для утилизации.

В ближайшее время на станции поступит около 12 тысяч нитриловых перчаток, 30 дополнительных установок обеззараживания, а также локтевые и бесконтактные дозаторы.

Сотрудники каждые четыре часа проверяют температуру тела, они также обязаны сообщить, если обнаружили у себя симптомы ОРВИ. Кроме того, на случай заражения на станциях выделено отдельное помещение для изолятора.

Сотрудники станций ТГК-16 поддерживают социальную дистанцию 1,5 метра. На проходных ТЭЦ запрещено задерживаться больше трех человек.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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