«Здесь зажигаются звезды»

В «ТАИФ-НК» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Фото: Артем Рябов

2025 год для АО «ТАИФ-НК» завершается фестивалем рабочих профессий. В преддверии Нового года на базе Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников предприятия. За победу боролись операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, слесари по ремонту технологических установок, сварщики и прибористы. Наряду с маститыми профессионалами соревновались будущие нефтепереработчики — студенты второго и третьего курсов. Кто стал лучшим из лучших — в материале «Реального времени».

Трамплин для амбициозной молодежи

Для работников «ТАИФ-НК» конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» — событие долгожданное. Для одних это возможность подтвердить свое мастерство, для других — шанс заявить о себе и сделать уверенный шаг к успешной карьере.

— Конкурс стартовал в 2021 году и с каждым годом набирает обороты. Появляются новые компетенции, задания становятся сложнее. Мы постоянно держим руку на пульсе, и, как результат, наши работники всегда в числе призеров и победителей республиканских чемпионатов. Сегодняшние победители тоже будут представлять «ТАИФ-НК» на уровне Татарстана. Их также ждет очередной разряд и денежное вознаграждение, — рассказал руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин.

Для работников «ТАИФ-НК» конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» — событие долгожданное. Артем Рябов

Ежегодно, наряду с опытными сотрудниками «ТАИФ-НК», в конкурсе профессионального мастерства участвуют студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Победители и призеры соревнований по окончании учебного заведения охотно устраиваются на нефтеперерабатывающее предприятие, где продолжают оттачивать свои профессиональные навыки и строить карьеру.

Вот и на торжественном открытии конкурса заместитель директора по учебно-производственной работе КНН Ольга Вятчанникова обратила внимание на то, что в актовом зале присутствовало немало бывших студентов колледжа, которые сегодня успешно трудятся на предприятии.

— Мы с удовольствием приветствуем вас в нашем колледже. Особенно приятно видеть бывших студентов, среди которых есть и мои ученики. Желаю всем победы и честной борьбы, — пожелала Ольга Вятчанникова.

В актовом зале присутствовало немало бывших студентов колледжа, которые сегодня успешно трудятся на предприятии. Артем Рябов

Председатель жюри, главный технолог АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов, обращаясь к участникам, посоветовал не стесняться, постараться раскрыть свои навыки и таланты на 100%.

— Я четвертый год в жюри и с удовольствием наблюдаю за тем, как работники предприятия, которые не впервые заявляются на конкурс, усердно трудятся над собой и заслуженно получают награды. Всем удачи! — пожелал Алексей Тайманов.

Профессия — лаборант химического анализа

После официального открытия началось самое интересное — практические задания конкурса профессионального мастерства. За звание лучшего лаборанта химического анализа боролись представительницы четырех лабораторий предприятия: санитарно-промышленной, КГПТО, НПЗ и ЗБ. Вне конкурса заявилось несколько студенток КНН.

Для лаборанта химического анализа цеха №16 завода Бензинов Айсылу Газизовой этот конкурс уже третий по счету. В 2023 году ей удалось занять третье место, в прошлом — немного не хватило баллов, чтобы войти в тройку лидеров.

— Во время подготовки к конкурсу мы изучали различные материалы, даже вспомнили школьную программу. Такие соревнования помогают развивать профессиональные качества, способствуют личностному росту. Я осознаю свои ошибки и учусь избегать их в будущем, — рассказала Айсылу Газизова.

Для лаборанта химического анализа завода Бензинов Айсылу Газизовой этот конкурс уже третий по счету. Артем Рябов

Своих коллег приехала поддержать начальник лаборатории НПЗ Гульшат Долганова. В предыдущие годы именно представительницы нефтеперерабатывающего завода удерживали пальму первенства.

— В этом году мы заявились в обновленном составе. Нашу лабораторию представляют три лаборанта химического анализа. Я верю в своих девочек и желаю им удачи и победы в конкурсе. На теоретическую часть конкурса выделено пятнадцать минут, она проводится в виде тестирования и позволяет оценить теоретические знания в области аналитической химии, охраны труда, обработки результатов анализов и предоставления результата. Практическая часть выполняется в течение трех часов. На этом этапе оцениваются навыки конкурсанта, соблюдение технологической последовательности и грамотного выполнения задания, требований охраны труда, владение передовыми приемами и методами выполнения работ, точность полученного результата и корректное оформление записей.

— Немаловажную роль играет и скорость выполнения работ. Такие конкурсы играют важную роль в привлечении молодежи к профессии, особенно в условиях снижающегося интереса к рабочим специальностям. Благодарю руководство «ТАИФ-НК» и Колледжа нефтехимии и нефтепереработки за организацию конкурса. В прошлом году мы стали вторыми, до этого неоднократно занимали первое место. Наши соперники не дремлют, и с каждым годом конкуренция становится более острой, — подчеркивает Гульшат Долганова.

За звание лучшего лаборанта химического анализа боролись представительницы четырех лабораторий предприятия. Артем Рябов

«Серьезная работа требует от специалистов высокой квалификации»

Дух соперничества витал и на площадке, где профессиональное мастерство показывали прибористы «ТАИФ-НК». Как заметил заместитель главного метролога КГПТО Олег Корнеев, эта профессия сегодня одна из самых востребованных на рынке труда. Она требует хороших знаний в области физики и других точных наук: химии и математики.

Прибористы отвечают за монтаж и демонтаж, проверку работоспособности, замену и настройку контрольно-измерительных приборов, которые ведут контроль различных параметров: температуры, давления, положения запорно-регулирующих клапанов, расхода технологического продукта и уровня жидкостей в соответствии с технологическим регламентом.

Профессия прибориста сегодня одна из самых востребованных на рынке труда. Артем Рябов

— Молодежь даже не имеет представления о том, как работают наши высокоинтеллектуальные приборы. От прибористов многое зависит. Вот хотя бы взять операторов технологических установок — они следят за тем, как идет технологический процесс, и качество этого процесса зависит от точности приборов. Если где-то возникают разногласия, оператор вызывает прибориста. Он идет в «поле» и устраняет неполадки. Такая серьезная работа требует от специалистов высокой квалификации. На конкурсе профмастерства мы не просто ищем лучших, а пытаемся выявить тех, кто сможет проявить себя как технический лидер и показать свои навыки на практике, — подчеркнул Олег Корнеев.

Впервые попробовать свои силы в конкурсе профессионального мастерства решил приборист НПЗ Александр Самсонов.

Впервые попробовать свои силы в конкурсе профессионального мастерства решил приборист НПЗ Александр Самсонов. Артем Рябов

— Наша профессия очень увлекательна. Без точных показаний приборов невозможно вести технологический процесс. А мы отвечаем за их исправность и эффективность. Это требует высокой ответственности, и нужно всегда быть внимательным, чтобы суметь выявить любую неисправность, — уверен Александр Самсонов.

У студента третьего курса КНН Азамата Фархутдинова сегодня тоже дебют. По словам Азамата, он учится только на 4 и 5, поэтому преподаватели выдвинули его кандидатуру на соревнования.

— Знаю, что конкуренция будет сильной, но я готов к вызовам, — добавляет Азамат с уверенностью. — Главное — не бояться ошибаться и использовать каждый шанс для обучения.

У студента 3-го курса КНН Азамата Фархутдинова — дебют в конкурсе. Артем Рябов

«Самые важные люди на нашем производстве»

На конкурсе профессионального мастерства «ТАИФ-НК» также была представлена компетенция «Оператор технологических установок». Конкурсантам предстояло выполнить четыре задания. Первое — теоретическая часть, в которой необходимо было ответить на двадцать вопросов. Второе — практическое соревнование. Операторы запускали ректификационную колонну. В этом задании участники демонстрировали навык пуска и управления технологическим процессом при заданных параметрах.

Третье задание — перепаковка фланцевого соединения. Конкурсанты в спецодежде, противогазах и касках должны были заменить прокладку и произвести опрессовку трубопровода. Заключительное, четвертое задание — запуск установки адсорбции газов.

На конкурсе профессионального мастерства «ТАИФ-НК» также была представлена компетенция «Оператор технологических установок». Артем Рябов

— Операторы — одни из самых важных работников на нашем производстве. У них очень разноплановая работа. Они ведут и корректируют при необходимости технологический процесс за пультом управления, собирают технологические схемы, отбирают пробы в соответствии с планом аналитического контроля, при необходимости занимаются подготовкой оборудования к ремонту и выводом оборудования из ремонта. Благодаря таким конкурсам мы можем выявить талантливых, перспективных ребят. Здесь зажигаются звезды «ТАИФ-НК», — подчеркнул председатель жюри — главный технолог Алексей Тайманов.

Оператор технологических установок цеха №01 завода Бензинов Рамиль Шакиров пришел в «ТАИФ-НК» пять лет назад. До этого работал в торговле. В какой-то момент понял: стабильность и перспективы карьерного роста можно найти только на производстве.

— Я работал в магазине и захотел попробовать что-то новое. Отучился как раз в этом колледже на профессию оператора и устроился в «ТАИФ-НК». Для меня это новая область. Все было интересно. Сегодня с большим энтузиазмом участвую в конкурсе, хочется пообщаться с коллегами из других цехов и посмотреть, на что каждый из нас способен, — поделился Рамиль Шакиров.

Операторам предстояло выполнить четыре задания. Артем Рябов

Студент второго курса Ильяс Муртазин в будущем тоже планирует работать оператором технологических установок. Выбор профессии был не случайным. Его дядя работает в нефтепереработке и часто рассказывает о перспективах, которые открываются перед молодыми людьми на заводах.

— К конкурсу профессионального мастерства я упорно готовился: сначала мы писали тест, занимались на компьютерных тренажерах, запускали установки. Если разбираться в материале, все не так сложно: главное — слушать и понимать, — признался Ильяс.

Профессия — слесарь по ремонту технологических установок

Не менее интересные испытания ожидали конкурсантов в компетенции «Слесарь по ремонту технологических установок».

— В этом году конкурс состоял из двух этапов. На теоретическом этапе участники сдавали тестирование, на практическом — осваивали три модуля. Им нужно было выполнить дефектовку вала, изготовить пластину и отремонтировать запорную арматуру. Я рад видеть студентов колледжа среди участников. В будущем они смогут найти работу на нашем производстве, — отметил член жюри и заместитель начальника цеха №13 НПЗ Станислав Артемьев.

Не менее интересные испытания ожидали конкурсантов в компетенции «Слесарь по ремонту технологических установок». Артем Рябов

Слесарь РМЦ Семен Казаев одним из первых успешно справился с конкурсными заданиями. В этой профессии он уже не первый год и, как никогда, уверен в своих знаниях. Забегая вперед, скажем, что звание лучшего в своей компетенции достанется именно ему.

— Мы изготовили пластину по чертежу. Далее будем измерять вал, дефектовать и перепаковывать арматуру перед установкой сальников. Сложностей не возникло. В этой профессии с 2008 года, а в «ТАИФ-НК» работаю с 2019-го. За эти годы многому научился, — рассказал слесарь по ремонту технологических установок цеха №08 КГПТО Семен Казаев.

А студенту второго курса по специальности «Мастер слесарных работ» Глебу Андронову еще только предстоит освоить основы слесарного дела. Он мечтает работать на современном высокотехнологичном производстве, где сможет применять свои знания и навыки на практике.

— Это мой первый конкурс рабочих профессий в жизни, и я очень волнуюсь. Надеюсь, что смогу добиться успеха, — поделился своими ожиданиями Глеб.

На теоретическом этапе слесари проходили тестирование, на практическом — осваивали три модуля. Артем Рябов

«Сварка — это искусство»

Жарко в прямом и переносном смысле в этот день было на площадке компетенций «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом» и «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон».

За процессом, оценивая качество сварки, точность выполнения и соблюдение всех технологических норм, внимательно следило компетентное жюри.

— Сварка — это искусство. Сварщик превращает металл в единое целое. Это требует высокой точности, мастерства и ответственности. От качества сварного соединения будет зависеть прочность и безопасность объектов, оборудования, трубопроводов и конструкций. А еще сварщик должен обладать крепким физическим здоровьем, так как работа требует значительных физических усилий. Он должен быть внимательным и ответственным, хорошо ориентироваться в сварочном оборудовании, режимах сварки, типах сварных соединений и швов, — рассказал о нюансах профессии Игорь Истрафилов, заместитель начальника цеха №13 завода Бензинов.

Жарко в прямом и переносном смысле в этот день было на площадке компетенций сварщиков. Артем Рябов

Время подводить итоги

Имена победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников «ТАИФ-НК» объявили на торжественной церемонии закрытия. В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом» третье место занял Александр Романов с КГПТО, второе — Урал Итяшев с завода Бензинов, первое — неоднократный призер корпоративных и республиканских конкурсов Булат Насибуллин с нефтеперерабатывающего завода.

В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон» третье место занял электрогазосварщик с завода Бензинов Дмитрий Журавлев, второе — Константин Буров с НПЗ, лучшим стал представитель КГПТО Артем Суханов.

Имена победителей конкурса «Лучший по профессии» среди работников «ТАИФ-НК» объявили на торжественной церемонии закрытия. Артем Рябов

— Неожиданная победа! Сегодня мне сопутствовали удача и везение, — скромно поделился электрогазосварщик 6 разряда цеха №08 КГПТО Артем Суханов.

Среди операторов технологических установок третье место занял представитель завода Бензинов Айрат Абдуллин, второе также специалист с ЗБ — Рамиль Шакиров, первое — Артем Селиверстов с КГПТО.

— С 2019 года работаю оператором. Впервые участвую в подобном конкурсе и сразу занял первое место. Секрет успеха прост: надо много учиться, самосовершенствоваться. На работе мы регулярно тренируемся и отрабатываем на компьютере нештатные ситуации. Поэтому затруднений не было. Соперники попались сильные, думаю, что везение тоже было на моей стороне сегодня, — признался после награждения оператор технологических установок цеха №02 КГПТО Артем Селиверстов.

Среди прибористов третье место занял специалист КГПТО Артур Вассунов, второе — представитель КГПТО Денис Синдимиров, лучшим стал приборист цеха №11 завода Бензинов Шахром Шеров.

В компетенции «Лаборант химического анализа» третье место заняла Айсылу Газизова с завода Бензинов, второе — Анна Николаева из санитарно-промышленной лаборатории, первое — Диана Хафизова также из СПЛ.

В компетенции «Слесарь технологических установок» третьим стал Иван Куянов с НПЗ, вторым — также представитель НПЗ Мидхат Шавалиев, первым — Семен Казаев с КГПТО.

Победители и призеры получили дипломы, памятные подарки и денежное вознаграждение. В следующем году лучшие из лучших представят «ТАИФ-НК» на республиканском конкурсе профессионального мастерства.

— Мы всегда рады видеть молодых специалистов, готовых учиться и развиваться. Каждый из вас может стать настоящим профессионалом, и наша задача — поддерживать вас на этом пути, — обратился к участникам Антон Тухватуллин и добавил: — Будущее — за теми, кто не боится серьезной конкуренции и готов трудиться ради достижения высоких результатов. Давайте следовать этим путем вместе!