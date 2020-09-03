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Энергоэффективность КТЭЦ-3 отметили дипломом на нефтегазохимическом форуме

17:48, 03.09.2020 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Энергоэффективность КТЭЦ-3 отметили дипломом на нефтегазохимическом форуме
Фото: Ринат Назметдинов

Филиал энергокомпании «ТГК-16» Казанскую ТЭЦ-3 наградили дипломом за активное участие в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Татарстан. Достижения станции были отмечены в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития». Диплом директору Казанской ТЭЦ-3 Дмитрию Демидову вручил премьер-министр Алексей Песошин на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который проходит в Казани со 2 по 4 сентября.

ТГК-16 — активный участник форума. Компания обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение ведущих предприятий нефтепереработки и нефтехимии Татарстана. В первый день работы экспозиции стенд энергопредприятия посетил президент республики Рустам Минниханов.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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