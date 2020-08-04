На Казанской ТЭЦ-3 прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

Фото: Ринат Назметдинов

На станции энергокомпании «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 — прошли учения в рамках отработки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов». Их цель: оценить готовность персонала станции, нештатных спасательных формирований к взаимодействию с профессиональными аварийно-спасательными формированиями при локализации и ликвидации ЧС в случае аварии на резервуарах нефтепродуктов. В рамках учений была проверена фактическая готовность сил и средств реагирования КТЭЦ-3, привлекаемых в рамках аварийных ситуаций.

По сценарию, на территории ТЭЦ произошла утечка мазута, из-за чего пострадал сотрудник станции.

— Учения начались с обнаружения слесарем топливного цеха разгерметизации резервуара с мазутом. После обнаружения аварии в топливном цехе прекратилась ремонтная работа, а персонал, не задействованный в локализации аварии, немедленно покинул территорию мазутного хозяйства, — рассказал командир нештатно-аварийных спасательных формирований (НАСФ) Рафис Нигматзянов.

После обнаружения условного места аварии сотрудники НАСФ в защитных костюмах направились на место аварии, где по легенде нашли пострадавшего и вынесли его из опасной зоны. Пострадавшему сотруднику оказали первую доврачебную помощь и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В это же время сотрудники профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Регионспас» совместно с пожарными 76 ПСЧ локализовали место аварии. Чтобы исключить опасность возгорания, топливо залили пеной. Для легкого сбора мазут был засыпан песком, после чего собран в специальные емкости и отправлен в специальное место для хранения нефтешлама.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены силы нештатного аварийно-спасательного формирования станции, нештатные формирования гражданской обороны предприятия (аварийно-техническая группа, санитарный пост), профессиональное аварийно-спасательное формирование — ООО «Регионспас», подразделения пожарной охраны (76 ПСЧ ФГБУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной)». Всего в учениях участвовало 20 сотрудников станции и 10 человек профессиональных спасательных формирований. В работе использовалась спецтехника.

Итогом учений стало спасение пострадавшего и сбор разлитого мазута в кратчайшие сроки. Работу спасателей оценил заместитель главного инженера (по эксплуатации) Казанской ТЭЦ-3 Александр Васильцов.

— Все формирования, начиная от нештатного аварийно-спасательного формирования и заканчивая профессионалами, 76 ПСЧ ФГБУ «5 ОФПС ГПС по РТ (договорной) и «Регионспас», провели работу на отлично. Поставленные задачи были выполнены в кратчайшие сроки. Данные учения являются неотъемлемой частью подготовки персонала в тренировочном процессе станции, — сказал Александр Васильцов.

Учения с профессиональными спасательными формированиями на станции проводятся ежегодно. Также для отработки действий оперативного персонала в аварийных ситуациях организуются ежемесячные противоаварийные тренировки. Учения позволяют отработать умения сотрудников анализировать ситуации при нарушении нормальной работы станции, повышают уровень реакции.

Следует отметить, что вопросам промышленной безопасности, гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на станциях ТГК-16 уделяется повышенное внимание. Предприятия энергетики являются объектами стратегического значения, от которых зависит функционирование промышленности и объектов социального значения.