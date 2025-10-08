Казанская ТЭЦ-3 организовала поездку для ветеранов в Свияжск

16:05, 08.10.2025 Сюжет:  АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 25
  • Динар Фатыхов
Казанская ТЭЦ-3 в рамках декады пожилых людей провела для ветеранов станции памятное мероприятие — организовала экскурсионную поездку в Свияжск. Программа дня была насыщенная и познавательная: обзорная экскурсия по историческому городу, посещение уникального музея археологического дерева «Татарская слободка», а также приятный обед в одном из местных кафе. Мероприятие стало отличной возможностью для участников отдохнуть, пообщаться с коллегами и погрузиться в атмосферу истории родного края.

