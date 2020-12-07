Ветеранская организация Нижнекамской ТЭЦ-1 — в лидерах

Фото: АО "ТГК-16"

В Татарстане завершился конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию. По результатам оценки жюри ветеранская организация Нижнекамской ТЭЦ-1 (филиал АО «ТГК-16») вошла в число лидеров.

Организатором мероприятия выступила Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан. Итоги работы предприятий в этом направлении оценивались в течение трех лет — с 2018 по 2020 год.

Конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в два этапа.

В рамках первого тура участники представили в Совет ветеранов Нижнекамска информацию, отражающую работу с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В результате комиссия определила лидеров, работы которых прошли в следующий этап.

Во втором туре участников оценивала Республиканская конкурсная комиссия. Победителей разделили по трем группам (с учетом специфики работы каждой организации):

I группа — первичные ветеранские организации предприятий, организаций различных форм собственности, находящиеся в муниципальных районах и городских округах республики;

II группа — первичные ветеранские организации по месту жительства (городские и сельские поселения, при УК, ЖЭУ и т.д.) в муниципальных районах и городских округах республики;

III группа — первичные ветеранские организации министерств, ведомств, вузов, учреждений муниципальных районов и городских округов республики.

По итогам оценок жюри Нижнекамская ТЭЦ-1 признана лучшей среди организаций первой группы в 2019 году. За этот же период станции присвоено второе место среди первичных ветеранских организаций Республики Татарстан. В 2020 году среди предприятий первой группы Нижнекамского муниципального района Нижнекамская ТЭЦ-1 взяла серебро.