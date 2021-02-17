Сотрудники ТГК-16 проходят вакцинацию от коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

Сотрудники энергокомпании «ТГК-16» проходят вакцинацию от COVID-19. Для прививки используется российская вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

— С самого начала пандемии в сжатые сроки мы предприняли все меры, препятствующие распространению коронавируса, создали необходимые условия для работы оперативного и управленческого персонала. И сейчас продолжаем делать все, чтобы сохранить здоровье наших сотрудников, — подчеркнул генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Вакцинация проводится на базе казанской Городской клинической больницы №7. Процедура для всех работников добровольная. Сотрудников допускают к прививке только после предварительной проверки здоровья.

— Хочу еще раз отметить: наша компания придерживается четкой позиции, что финальное решение об участии в вакцинации всегда остается за каждым сотрудником, — добавил Галеев.

Партнерский материал