На Нижнекамской ТЭЦ-1 прошли масштабные учения

Фото: Артем Рябов

На объекте энергокомпании ОАО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) прошли учения в рамках отработки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов». По легенде учений разлив мазута произошел в результате повреждения резервуара хранения мазута емкостью 10 000 тонн. Для ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) были привлечены силы и средства нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), подразделений нештатных формирований гражданской обороны (НФГО), добровольных пожарных формирований (ДПФ), объектовой пожарной части ПСЧ-30, профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) ОДС РТ, объектового отряда охраны в количестве 67 человек и 12 единиц специальной техники.

По словам руководителя учений — главного инженера Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Артура Гиззатуллина, это один из наиболее сложных по последствиям для электростанции сценариев. Действуя в условиях, максимально приближенных к боевым, все привлекаемые подразделения успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность действий, цели учений были достигнуты.

— Прошедшие учения чрезвычайно важны для обеспечения экологической и промышленной безопасности предприятия, они стали завершающими в комплексе тренировочных мероприятий, ежегодно проводимых при подготовке Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) к работе в осенне-зимний период, – отметил директор электростанции Сергей Олюнин.

Недавно учения по ликвидации технологических нарушений в условиях низких температур прошли в казанском филиале компании — ТЭЦ-3. Подобные тренировки энергокомпания ТГК-16 реализует на объектах теплоснабжения ежегодно. Мероприятия являются частью подготовки станций к новому отопительному сезону.

— Учения помогают проверить умения диспетчерского и оперативного персонала анализировать ситуации, возникшие в процессе нарушений нормального режима, электрические режимы в основной сети энергосистемы, а также знания диспетчерским и оперативным персоналом порядка применения графика временного отключения потребления, — прокомментировал прошедшие учения генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Ранее Минэнерго РФ отметило высокий уровень готовности станций ТГК-16 к новому отопительному сезону.