На станциях АО «ТГК-16» приняли новый коллективный договор

Фото: Максим Платонов

14 и 16 марта на станциях энергопредприятия — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — приняли главный документ, регулирующий отношения между трудовым коллективом и администрацией акционерного общества. На конференциях трудового коллектива побывал корреспондент «Реального времени».

Все обязательства выполнены

Коллективный договор — один из важных документов для работодателя и сотрудников. В АО «ТГК-16» уделяют огромное внимание составлению этого документа и его выполнению. Предприятие создает для трудового коллектива благоприятные условия, выполняет законодательные требования и обеспечивает социальную защищенность работников.

Каждый год во время конференции трудовых коллективов на станциях подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями. Недавно в филиалах компании состоялись такие конференции.

Каждый год во время конференции трудовых коллективов на станциях подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2023 году станции выполнили все предусмотренные договорами обязательства. А их в документе несколько десятков, поэтому каждый работник АО «ТГК-16» в течение года в той или иной степени смог воспользоваться преимуществами коллективного договора.

Сотрудники получили материальную помощь по случаю значимых событий: первый брак, рождение ребенка, профессиональные праздники. Материальная помощь также выделялась ветеранам предприятия, сотрудникам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

На предприятии ежегодно проводятся мероприятия по повышению безопасности производства и улучшению условий труда работников, а также поддержанию технического состояния оборудования электростанции. Рост затрат ремонтной программы в 2023 году на данные мероприятия по компании составил более 5%.

Энергокомпания ежегодно повышает профессиональную подготовку, проводит обучение сотрудников и переподготовку. В компании реализуется масштабная программа по поддержке спорта и здорового образа жизни. Энергетики активно участвуют не только в станционных спартакиадах, но и соревнованиях городского и республиканского уровней.

Огромное внимание на предприятии уделяют молодежи, на станциях работают молодежные комитеты.

Каждый работник АО «ТГК-16» в течение года в той или иной степени смог воспользоваться преимуществами коллективного договора. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Какие изменения ждут в этом году

В коллективный договор 2024 года были внесены некоторые изменения.

О них участникам конференции сообщил Эдуард Галеев. В частности, с 1 марта работникам филиалов АО «ТГК-16» повысили заработную плату: оклад разных категорий работников проиндексирован на 15% и 10%.

В коллективный договор 2024 года были внесены некоторые изменения. О них участникам конференции сообщил Эдуард Галеев. Реклама АО «ТГК-16». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках конференции трудового коллектива Эдуард Галеев ответил на вопросы работников станции. Сотрудников волновали темы оплаты переработок, перевозок сотрудников в связи со сменой транспортной компании, выплаты премии по итогам работы за 2023 год. Также работники просили вернуть возможность получения льготной ипотеки и увеличить поддержку в области организации детского отдыха, а также обеспечить санаторно-курортное лечение сотрудников.

Эдуард Галеев отметил, что каждый имеет право добровольно по своему выбору вступать и выходить из профсоюза. Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения с чьей-либо стороны. Таким образом, вступление и выход из профсоюза, как и иной общественной организации, является сугубо добровольным действием конкретного работника, понуждение к вступлению в профсоюз, как и препятствие к выходу из него, не допускается.

Особое внимание генеральный директор уделил работе первичных профсоюзных организаций филиалов, основной целью которых является осуществление контроля за соблюдением в обществе трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о профсоюзах, выполнение условий коллективного договора.

В настоящее время основными направлениями расходов средств, перечисленных в первичные профсоюзные организации, являются:

— функционирование самого профсоюза, первичной профсоюзной организации;

— социальные цели — организация культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, оказание материальной помощи членам профсоюза.

В завершение конференции участники единогласно признали коллективный договор 2023 года выполненным и приняли новый на срок до 31 декабря 2024 года.