ТГК-16 представила на ТЭФ-2021 проект использования топливного газа на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)

Фото: Ринат Назметдинов

В «Казань Экспо» проходит Международный форум по энергоэффективности ТЭФ-2021. В церемонии открытия приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. В рамках форума состоялась 21-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». На ней свои стенды представили более 80 предприятий в области энерго- и ресурсосбережения из 14 регионов России. Также на выставке участвует продукция из девяти стран.

Во время обхода экспозиций форума президент Татарстана оценил достижения ведущих промышленных и энергетических предприятий России. Он также посетил стенд татарстанской энергетической компании ТГК-16. Энергопредприятие обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение компаний нефтепереработки и нефтехимии ГК ТАИФ и жилых микрорайонов Казани и Нижнекамска.

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев во время презентации стенда рассказал Рустаму Минниханову об эффекте использования на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) топливного газа от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) АО «ТАИФ-НК».

— В 2016 году строительство нового газораспределительного пункта и газопровода от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ-НК» до Нижнекамской ТЭЦ-1 позволило создать систему газопотребления топливного газа КГПТО. Благодаря этому газ, ранее сжигавшийся на факелах, стал использоваться в качестве топлива теплоэлектроцентрали. Это позволило добиться экономического эффекта и сократить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По результатам 2020 года удалось предотвратить выбросы окислов азота в размере 632 тонн и парниковых газов — более 275 тыс. тонн, — отметил Эдуард Галеев.

Топливный газ с установки КГПТО на газораспределительном пункте Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) проходит очистку от пылевых частиц и смешивается с природным газом. После этого топливный газ равномерно распределяется по всем котлам. В прошлом году объем поставки топливного газа составил 149,9 млн куб. м, или 4,05% от общего объема сжигаемого топлива.

— Увеличение КПД котлов при работе на смеси природного и топливного газов позволило сохранить 1 369 тонн условного топлива, — рассказал об экономическом эффекте Эдуард Галеев.

Участники Международного форума по энергоэффективности ТЭФ-2021 в рамках мероприятия также смогут посетить конференции, круглые столы и семинары, связанные с вопросами нефтегазохимической и энергетической промышленности. Также на форуме обсудят развитие рынка газомоторного топлива в Татарстане.