ТГК-16 присоединилась к акции «Чистый берег» в Нижнекамске

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

Энергетики Нижнекамской ТЭЦ-1 приняли участие в расчистке Соболековского озера. Таким образом компания ТГК-16 присоединилась к экобиологической акции «Чистый берег».

Пока водолазы «Русского географического общества» освобождали от ненужных предметов дно, коллективы промышленных предприятий навели порядок на берегу озера.

— Для нас важно содержать в порядке окружающее пространство. Будь то рабочие места или зеленые территории. Именно поэтому мы говорим: «Да!» экомарафонам и природоохранным акциям. Соболековское озеро — излюбленное место отдыха многих нижнекамцев. Расчистить водоем — несомненно, наш долг, — подчеркнул генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Соболековское озеро или Пионерское считается одним из крупнейших в Татарстане. Оно уникально тем, что ученые обнаружили в водоеме два редких растения — белоснежную кувшинку и бутон желтый. Оба вида занесены в Красную книгу.

«Зеленая» реабилитация озера станет вкладом федеральных властей в создание экопарка, который планируется в Нижнекамске. На территории примерно в 15 гектаров расположится зона отдыха, пешеходные маршруты и ботанический сад под открытым небом.