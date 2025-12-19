Войну не начинали, положительный пример РТ, изъятие активов — грабеж: главное из заявлений Путина

Президент ответил на вопросы об окончании конфликта на Украине, ситуации в экономике и поддержке семей

Более 4,5 часа заняла сегодня традиционная прямая линия, совмещенная с большой пресс‑конференцией президента России. К началу встречи россияне прислали Владимиру Путину около 3 млн вопросов, лидируют темы конфликта на Украине и достижения мира, а также социальной политики. В условиях напряженной геополитической обстановки к общению главы российского государства с гражданами и журналистами было приковано внимание всей мировой общественности, ведущие иностранные СМИ вели трансляцию. Подробнее о главных заявлениях Путина — в материале «Реального времени».

«Не мы начинали эту войну» — о конфликте на Украине

Первый же вопрос, адресованный президенту России, касался ситуации на Украине: каким путем наша страна достигнет цели СВО? Владимир Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру, а Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам. Украинские власти, по его словам, отказываются завершать конфликт мирным путем.

«Все началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», — отметил Путин. Тем не менее, по его словам, сейчас Москва видит определенные сигналы, что Киев готов вести диалог, подчеркнул президент.

Путин отметил, что после того как наши войска вышибли противника с курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских солдат. Они наступают по всей линии боевого соприкосновения. Недавно президенту доложили о взятии Северска, и сейчас под контролем российских солдат уже половина Красного Лимана, наши войска движутся в сторону Славянска.

Российский лидер отметил, что Россия готова завершить конфликт при устранении первопричин кризиса. Киев при этом по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами, хотя наша страна еще в 2022 году предупреждала, что будет вынуждена признать непризнанные республики ДНР и ЛНР, просила дать людям спокойно жить.

Павел Зарубин напомнил о видео Зеленского на фоне стелы Купянска. Если это фейк, как же он мог решиться на такой подлог, спросил журналист. «Он же артист, и артист достаточно талантливый. Говорю без всякой иронии», — отреагировал президент.

«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли, ну что за чушь?!»

Журналист телеканала NBC Кир Симмонс спросил: если Москва не согласится на мирное предложение Трампа, возьмет ли Путин на себя ответственность за происходящее в зоне СВО и гибель россиян и украинцев в следующем году? «Не мы начинали эту войну», — подчеркнул президент РФ. По его словам, Запад и Киев обманули Россию в рамках Минских соглашений, но сейчас Трамп предпринимает большие усилия по разрешению конфликта на Украине. В ходе встречи на Аляске Москва практически приняла предложение президента США. Россия не отвергает мирные переговоры, мяч целиком и полностью на стороне западных партнеров.

Сербский журналист Желько Шайн рассказал о проблемах совместного предприятия его страны и России — компании NIS, которая страдает из-за западных санкций. Спросил о сотрудничестве Москвы и НАТО: можно ли будет говорить о мире, а не о войне в наступающем году?

Путин ответил, что Москва стремится решать споры путем переговоров, и сейчас речь идет об устранении первопричин кризиса, чтобы мир был долгосрочным. По его словам, в НАТО игнорировали опасения Москвы по поводу расширения альянса. С помощью санкций Запад пытается демонстрировать силу, отметил он, но Москва ждет, что Белград будет исполнять взятые на себя обязательства, и страны реализуют совместные проекты.

Журналист BBC задал несколько вопросов: будет ли караться любое несогласие с официальной линией, продолжит ли Россия поиск врагов, отключения интернета и новые СВО или пойдет по другому пути? Путин уточнил, что речь, судя по всему, идет о законе об иноагентах, и напомнил — закон придумали не в нашей стране, а в ряде западных стран, в том числе в США. «Там гораздо более жестко действуют, вплоть до лишения свободы. У нас ничего подобного нет. Наш закон требует только одного — заявить о политической деятельности и ее финансировании», — заявил он и добавил, что в стране никто не занимается репрессиями.

«Не будет никаких спецопераций, если будете относиться к нам с уважением! Если не будете нас надувать. Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм. Но нас кинули», — заявил он и добавил, что Запад продолжает нагнетать обстановку, заявляя, что Москва якобы собирается напасть на Европу.

«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли, ну что за чушь?!» По его словам, Россия готова работать со всеми, в частности и с Великобританией, и со странами ЕС, но на равных, при уважительном отношении друг к другу. «Если мы на это выйдем, то выиграют от этого все. Мы бы процветали, а не воевали. Вы воюете с нами руками украинских националистов», — подчеркнул он. Россия занимает 4-е место по паритету покупательной способности, напомнил Путин, а Великобритания — только седьмое или восьмое.

Российский лидер сообщил, что лично знаком с генсеком НАТО Марком Рютте. Назвал его умным и опытным политиком, но сейчас совершенно непонятно, «что он несет», постоянно говоря о российской угрозе. Путин указал, что в новой стратегии нацбезопасности США не говорится, что Россия — противник или враг, но глава альянса утверждает обратное. «Они хотят готовиться к войне с Россией — читать-то умеешь?» — обратился Путин к Рютте.

Отвечая на вопрос: как Россия ответит на атаки киевского режима на танкеры в Черном море и отреагирует на планы НАТО напасть на Калининградскую область, Путин сообщил, что войска РФ регулярно отвечают. Добавил, что все угрозы наша страна будет уничтожать и что действия киевского режима и Запада могут привести к серьезной эскалации — вплоть до полномасштабного конфликта.

Французский журналист был обеспокоен судьбой заключенного из своей страны. Просил о возможности обмена, сообщил, что его земляка дома ждут семья, дети. Путин пообещал разобраться в ситуации и приложить все усилия для положительного решения вопроса, если российский закон это позволит.

«России удалось сбалансировать бюджет» — о ситуации в экономике

Как отметил ведущий, война — очень тяжелая нагрузка для экономики, а «европейские подсвинки», как их назвал Путин, продолжают оказывать влияние на российскую экономику. В каких аспектах она растет, а в каких нет?

ВВП России вырос за три года на 9,7%, а в еврозоне — 3,2%, отметил Путин. В целом, по его словам, задача снижения инфляции и решение других макроэкономических вопросов выполняются. Инфляция в конце года будет менее 7%, добавил он.

Путин также сообщил, что в России удается сохранить тенденции повышения реальной зарплаты, за вычетом инфляции в этом году оно составит 4,5%. Уровень безработицы с прошлогоднего минимума в 2,5% в этом году снизился до 2,2%.

По словам президента, растут международные резервы ЦБ — они составляют $741,5 млрд. Дефицит федерального бюджета в 2026 году должен составить не более 1,6%. Госдолг России — один из самых низких среди развитых экономик.

Главное, что России удалось сбалансировать бюджет, качество балансировки находится на уровне 2021 года, подчеркнул Путин. Это важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы, который позволит достигать различных целей в рамках нацпроектов, обеспечить потребности военной сферы и т. д. «Все это вместе дает основание говорить об устойчивости экономики», — отметил он.

Комментируя повышение НДС, Путин назвал целью достижение баланса в бюджете. По его словам, в этом вопросе есть свои нюансы и правительство должно обратить на это внимание: когда повышается налоговое бремя — растет искушение «уйти» от этого налога. Президент указал, что нужно избавиться от теневой экономики — это серьезная проблема.

Предприниматель из Люберец, владелец семейного бизнеса, пекарни «Машенька», рассказал, что с нового года будет платить повышенный налог, для чего нанимает бухгалтера, хотя поднять стоимость патента было бы оптимальнее. Путин напомнил, как в свое время принимались решения по льготам и поддержке малого бизнеса. По его словам, сейчас идут процессы, связанные с использованием этих форм МСП для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Тем не менее нельзя создавать проблемы для производственного бизнеса.

Касаемо издержек на бухгалтерию, по словам Путина, сейчас крупные банки предоставляют различные сервисы в помощь предпринимателям. Производственный бизнес не должен страдать от перехода на новую систему налогообложения, вопрос будет на контроле, сообщил он.

Прокомментировал и поступившую новость о снижении ключевой ставки Центробанком до 16% — президент отметил, что Банк России справляется с трудностями и действует достаточно ответственно. Как указал Путин, продовольственная инфляция зависит от продовольственной корзины. Напомнил про резкий рост цен на яйца два года назад, но сейчас проблема решена. По его словам, нужно наблюдать за ситуацией в каждом сегменте и для каждой группы населения.

«Эти люди доказали, что готовы бороться за интересы Родины» — о помощи бойцам СВО

Первым из зала свой вопрос президенту смог задать журналист из Новосибирска, который поинтересовался, как сделать так, чтобы молодые ученые задерживались в России? Путин отметил, что надо создавать для них лабораторную базу, обеспечить жильем, достойной зарплатой. По его словам, на это нацелена целая система грантов и мегагрантов. Молодые ученые должны видеть горизонт своих исследований, и финансирование должно быть долгосрочным, подчеркнул он.

Путина спросили о реализации программы «Время героев» и следит ли президент, как справляются с работой те, кто был направлен на высокие государственные посты, как долго программа проработает и какие назначения нас ждут. Глава государства привел в пример участников Великой Отечественной войны, которые достигли выдающихся результатов по возвращении.

«Бойцы СВО в этом плане ничуть не хуже, потенциал у них огромный, — отметил Путин. — Таких ребят надо собирать и готовить к работе, нестрашно им доверить судьбу страны». Он поблагодарил глав регионов, которые продвигают программу. Многие из обученных ветеранов спецоперации работают на различных должностях, в том числе в администрации президента. «Государство должно делать все для того, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя», — указал Путин.

Позднее ему задали вопрос от операторов дронов о том, что российским войскам не хватает крупных гексакоптеров, чтобы доставлять провизию и боеприпасы. Спросили: есть ли перспективы для применения навыков бойцов СВО в гражданской беспилотной авиации, и попросили присвоить бригаде «Ветераны» почетное звание «Гвардейская». Путин признал, что эта бригада заслуживает самых высоких оценок за свои успехи, и заверил, что она получит звание. Вопрос по тяжелым БПЛА сейчас решает Минобороны. Путин поблагодарил граждан и бизнес, собравших 83 млрд рублей на развитие беспилотных систем.

В России, по словам президента, в плановом порядке продолжается укомплектование Вооруженных сил. По контракту в 2025 году пришли свыше 400 тысяч человек. «Это направление развивается хорошими темпами, но оно будет поддерживаться и в будущем», — заявил он. Отвечая на вопрос вдовы погибшего бойца, которая не может получить пенсию по потере кормильца, Путин извинился и пообещал ускорить решение вопроса. Уточнил, что в этой сфере много проблем, связанных с избыточной бюрократией, и обязался взять решение таких вопросов под личный контроль.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Затронули и тему поиска пропавших без вести. В Минобороны создали координирующий центр, отделы в группировках и на местах, а также отдельный реестр. Благодаря принятым мерам количество пропавших без вести сократилось в три раза, подчеркнул президент.

Позднее Герой России Евгений Поддубный обозначил острую проблему Донбасса с водоснабжением. Вода в дома подается нерегулярно, и она низкого качества, причина — действия ВСУ. Эта проблема решается — в частности, водоводы строят, заверил Путин. Но закрывать вопросы с водопотерями сложно, так как украинские власти не уделяли этой проблеме должного внимания, признал он.

«Это грабеж!» — про изъятие российских активов ЕС

Сегодня в Брюсселе провалились попытки изъять российские активы — как Путин относится к этой теме, поинтересовалась ведущая Екатерина Березовская. Отвечая, президент скорректировал формулировку журналистов о краже активов: «Кража — это тайное похищение собственности, а это — грабеж».

Выдать кредит Киеву под залог российских замороженных средств — сильный удар по бюджетам всех стран ЕС, убежден он. «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае — к еврозоне. Потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у кого есть свободные ресурсы».

Такая практика может привести к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы, поскольку изъятие активов может быть тиражировано под различными предлогами, предупредил Путин. К тому же в дальнейшем эти средства все равно придется возвращать. Россия будет защищать свои интересы, в том числе в судах, и намерена искать юрисдикции, независимые от политических решений, подчеркнул он.

Журналист из Белоруссии напомнила о словах Лукашенко, что Москва и Минск должны быть вместе и что в их стране заступает на дежурство «Орешник» и тактическое ядерное оружие. Многим соседям такое взаимодействие русских с белорусами не нравится, и они строят различные козни. Как к ним относится Путин?

Президент подчеркнул, что под «европейскими подсвинками» подразумевает не конкретных людей, а группу лиц. Путин поблагодарил лидера Белоруссии за высокую оценку отношений Москвы и Минска. Стороны взаимодействуют в рамках ОДКБ, так что безопасность Союзного государства в надежных руках, подчеркнул он.

Хорошими темпами развиваются и отношения России с Китаем, отметил журналист из КНР, напомнив, что Путин и Си Цзиньпин в этом году встречались дважды. Лидера Поднебесной российский президент считает надежным другом и партнером, сотрудничество стран идет последовательно, и самое важное — применение на практике совместной работы по разным направлениям. Китай занимает первое место в международном взаимодействии России. «Надеюсь на то, что в таком ключе мы и будем развивать отношения с нашими китайскими друзьями на ближайшую и более отдаленную историческую перспективу», — заметил Путин и добавил, что среди прочего ведется сотрудничество с КНР в высокотехнологичных областях и военной сфере, это говорит о том, что отношения двух стран — существенный фактор стабильности в мире.

Представительница «Другой Украины» напомнила о словах Трампа о том, что Зеленский использует войну, чтобы не проводить выборы, а тот заявил, что готов провести их через 60—90 дней. Вопрос заключался в том, как можно проводить выборы на Украине, где процветает коррупция, разрушена вся система власти, введен запрет на деятельность оппозиционных партий и так далее? Спросила и о том, поддерживает ли Путин установление временного международного управления для проведения выборов на Украине и референдума о территориях, как говорил ранее?

Но, по словам Путина, это были гипотетические предложения: если бы была политическая воля на Западе, то эти шаги можно было бы предпринять. Он заявил: если киевский режим хочет использовать выборы как предлог, чтобы сдержать наступление российских войск, то этого не будет. Но Москва готова подумать над гарантиями безопасности для Украины на время проведения голосования.

Президент РФ напомнил, что наша страна проводила выборы, и президентские, и муниципальные. Украина же ввела запрет на них. При этом у Москвы не было никаких гарантий безопасности.

«Это ошибка со стороны правительства» — о поддержке многодетных семей

Журналисты из Белгорода жаловались на проблемы со связью, из-за которых страдают дети с диабетом — им требуется соединение с интернетом. Кроме того, местные жители лишены компенсаций за второе жилье, разрушенное при атаках ВСУ. Путин пообещал проработать вопросы выплат. Что касается перебоев со связью, призвал переходить на российские приложения.

Жительница Тюменской области, многодетная мама, рассказала о проблеме с критериями нуждаемости и поддержке семей с тремя и более детьми. У женщины шесть детей, и она ждет пополнения. По ее словам, в прошлом месяце она превысила критерии определения нуждаемости буквально на 100 рублей, вследствие чего семью лишили бесплатного проездного и других льгот. «Это ошибка со стороны правительства, — убежден президент. — Здесь никакой экономии нет, попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально». Пообещал, что власти проработают этот вопрос.

Президент сообщил о множестве жалоб по поводу невыплаты пособий, льгот и бюрократической волокиты. Заявил, что правительству предстоит подумать и о том, как продлить выплату по уходу за ребенком до трех лет. Статус матери-героини теперь приравнивается к Герою Труда, напомнил Путин. По его словам, раньше начислялись баллы к пенсии только на трех детей, теперь они будут начисляться и на всех последующих.

Коэффициент рождаемости в России составляет 1,4, при этом во многих странах, в частности в Южной Корее, этот показатель опустился до 0,6, заявил президент. По его словам, уровень достатка крайне важен для формирования семей и власти делают все возможное для совершенствования этой сферы. Путин считает, что рост карьеры для молодых россиян, безусловно, важен, но надо сделать модным счастье материнства и отцовства. Добавил, что в 25 регионах России уже наблюдается положительная демографическая тенденция.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Историю с мораторием для застройщиков пора заканчивать» — о срыве строек и семейной ипотеке

Жительница Томской области задала вопрос о семейной ипотеке на вторичное жилье. По ее словам, в городе Стрежевом почти нет новых домов, а на старые мера не распространяется. Можно ли расширить программу? В ответ президент напомнил, что в регионах, где не строится новое жилье, разрешено приобретение «вторички» по программе семейной ипотеки. «Если ваш город не включен в список, мы это сделаем», — пообещал он и добавил, что мера направлена не столько на поддержку стройотрасли, сколько на помощь семьям.

Жительница Ленинградской области пожаловалась на постоянные срывы строительства ее дома. Застройщик неоднократно переносил сдачу жилья, а счет эскроу уже раскрыл. В итоге женщина и без денег, и без квартиры. Она попросила Путина повлиять на сложившуюся ситуацию — сейчас наказать девелоперов в таком случае нельзя, действует мораторий, введенный еще со времен пандемии коронавируса и затем не раз продленный.

«Попрошу правительство не продлевать мораторий. Историю с мораторием для застройщиков пора заканчивать», — заявил в ответ Путин. Президент подчеркнул, что подобные задержки в жилищном строительстве периодически возникают. Пообещал решить этот вопрос и попросил правительство не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. Если не закончено строительство каких-то объектов, нельзя начинать строить новые, заявил он.

Президент обратил внимание на молодого человека с табличкой «Хочу жениться». Парень рассказал, что пока не может позволить себе семью и детей, так как не сможет потянуть ипотеку, и просил помочь. Путин напомнил о целой системе мер поддержки семей с детьми. Привел в пример ислам, где принято заводить много детей. «На Кавказе рано женят своих детей, надо брать с них пример», — отметил он и призвал не откладывать создание семьи и рождение ребенка.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Пример Татарстана — в высшей степени положительный!»

Журналист из Татарстана Артур Халиуллов напомнил, что Казань в 2026 году станет культурной столицей исламского мира, поэтому республика активно продвигает эту повестку. Какими должны быть акценты в отношениях России с исламским миром и можно ли сказать, что мусульмане всего мира смотрят на положение мусульман в России и берут пример?

«Пример Татарстана — в высшей степени положительный!» — отметил Путин. Иностранные коллеги изучают этот опыт, добавил он: «Неслучайно Казань выбрали центром крупных международных мероприятий». Он напомнил, что был инициатором, чтобы Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества: «Это было давно, но это правильное решение».

Президент отметил, что в России свыше 10% населения — люди, которые исповедуют ислам. Высоко оценил работу Татарстана в рамках духовной, воспитательной, образовательной линий. «То, что в республике возникла академия, — это очень важно. Мы у себя должны готовить специалистов по исламу», — заметил он, подразумевая Болгарскую исламскую академию. При этом Путин подчеркнул, что в России необходимо поддерживать развитие всех традиционных религий.

На вопрос о планах посетить предстоящий в 2026 году КаzanForum глава государства ответил, что подобные крупные события уже распределены между членами правительства. «Мы распределили эти форумы между собой, чтобы не собирать одних и тех же людей. Форум очень важный, безусловно, будем поддерживать, это еще одна нить, связывающая нас с друзьями в Арабском и Исламском мире, с Глобальным Югом», — подчеркнул он.

Исламский мир очень разнообразен, и многие мусульманские страны высоко ценят положение дел с верующими в России, считает глава государства. По его мнению, по всем традиционным ценностям православие и ислам совпадают. Также он подчеркнул важность проведения экономического форума «Россия — Исламский мир: КаzanForum».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна журналистка из Татарстана поблагодарила президента за новую федеральную трассу М-12, но поинтересовалась судьбой высокоскоростной железнодорожной магистрали. По словам Путина, проектная работа по строительству ВСМ уже идет на линии Москва — Петербург. «И Москва — Казань тоже будет реализована», — пообещал он.

О мошенниках, экстрасенсах и «инопланетном корабле»

Отвечая на вопрос о телефонных мошенниках, Путин заявил, что число таких преступлений сократилось на 7%, а ущерб — на 33%. При этом злоумышленники совершенствуют свои навыки, предупредил президент и дал совет: «Как только начинают говорить о деньгах или о каком-то другом имуществе, сразу кладите трубку».

Что Путин думает о нашумевшем в СМИ «инопланетном корабле» 3I/ATLAS, поинтересовалась журналистка из Тюмени. Президент сообщил, что речь идет о комете из другой галактики, поэтому она ведет себя немного иначе. По его словам, объект достаточно большой, но этот «инопланетный корабль» находится очень далеко. «Пошлем его к Юпитеру», — пошутил он.

Журналистка «Спаса» поблагодарила за признание сатанизма экстремистским движением, но обратила внимание, что в публичном поле остались гадалки и экстрасенсы. Можно ли запретить рекламу магических и оккультных «услуг»? Президент поручил надзорным органам следить за нарушениями в этой сфере. В этой ситуации надо действовать аккуратно, считает он. Однако оккультизм наносит существенный ущерб гражданам, и с этим надо бороться, убежден Путин. «Бред просто, вводят людей в заблуждение», — посетовал он.

Путину напомнили о его словах, что он часто катается по Москве без кортежа. Спросили: заметил ли он, как изменилась столица, стало ли меньше пробок. Президент заявил, что гордится Москвой, и поблагодарил Собянина за ее развитие. Он считает, что у команды мэра получается решать задачу со строительством развязок. «Нельзя почивать на лаврах, сделано много, но надо продолжать», — заключил он.

Блогер Wylsacom поинтересовался мнением Путина о мессенджере MAX, сможет ли он конкурировать с другими? Президент ответил, что конкуренция нужна, а проблема с зарубежными мессенджерами заключалась в их несоблюдении российских законов. Он выразил уверенность, что и у MАХ будут конкуренты. По его словам, важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета и вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом вместе с Китаем и США.

По словам главы государства, страна много делает для поддержки народов. В условиях СВО она сплотилась, и на фронте нет разницы, кто какого вероисповедания и национальности. «У нас общие ценности — вот что главное, что нас объединяет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о мерах поддержки народов РФ.

Об утильсборе, отработке для будущих медиков и дефиците лекарств

Путин прокомментировал и важные новшества, в частности введение обязательной отработки для будущих медиков. Студентка медвуза из Кемерово сообщила, что годы отработки у нее выпадают на годы, когда она планировала бы стать мамой. Девушка спросила о мерах поддержки для молодых специалистов, которые хотят стать родителями. Президент разъяснил: если студент поступает в ординатуру на бюджетной основе, то после окончания должен отработать тот или иной срок по специальности, но необязательно в конкретном регионе или медклинике. Что касается семьи и детей — это личный выбор. Путин считает, что образование и карьера не должны быть причинами для того, чтобы отложить вступление в брак и рождение детей.

Президента спросили об утилизационном сборе и подорожании иномарок, а также о том, какую машину он посоветует покупать. По его словам, правительство понимает проблему, которая затрагивает россиян в крупных городах. Путин пояснил, что это связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход от технологической сферы развития. При этом он надеется, что повышение утильсбора будет невечным. «Было бы странно, если бы я сказал «покупайте иностранную машину», — пошутил президент.

Путину пожаловались на проблемы с получением льготных препаратов. Житель Свердловской области сообщил, что ему не выдают положенные после операции лекарства. Президент ответил, что читал сообщения о проблемах с доступностью медикаментов, но правительство заверило его, что все средства на эту сферу в регионы направлены. При этом Путин считает, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны продавать по фиксированным ценам. По его словам, нужно уделять внимание развитию аптечной сети путем внедрения передвижных аптек и развивать это направление деятельности в системе «Почты России».

Журналистка из Башкирии спросила о создании технологического парка совместно с Таджикистаном. Путин обещал попросить правительство поддержать проект.

Об авиапроме, молодом поколении и России через 200 лет

Путину напомнили, что поколение 90-х принято считать потерянным. Чувствует ли он поддержку нынешнего молодого поколения? Путин не согласился с оценкой поколения 90-х, вспомнил о работе в разведке, отметив, что человек проявляется в критической ситуации. В зоне СВО сейчас в основном молодые люди, дети 90-х, отметил он и добавил, что «они герои, на них можно равняться».

Ульяновский журналист сообщил, что заводу «Авиастар», выпускавшему легендарные самолеты Ан-124, исполняется 50 лет. Спросил: нужен ли России подобный самолет и как будет развиваться транспортная инфраструктура? Путин заявил, что в стране хорошие традиции авиастроения. Чисто гражданским в СССР не занимались — оно всегда было сопряжено с военным. Но сейчас стране нужны современные отечественные самолеты, и рост стоимости билетов на авиаперевозки, безусловно, связан с дефицитом авиапарка. Привел в пример МС-21 и Superjet 100, которые стали полностью импортозамещенными.

В ходе блиц-опроса у Путина спросили: что бы он положил в капсулу времени? Президент ответил, что каждый думает о будущем своей страны, а в послании будущим поколениям он бы написал: «Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимаем все, что было сделано нашими предками. Мы жили текущими заботами, но никогда не стояли на месте. Мы боролись, сражались и решали задачи, которые ставило перед нами наше время».

На вопрос: какой будет Россия через 200 лет, — ответил, что очень трудно прогнозировать подобное, можно только представить. Президент очень рассчитывает, что страна будет высокообразованная и на базе этого образования будет высокотехнологичной. Россия будет с помощью этих технологий решать все задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики, будет жить в условиях благополучия и на базе консенсуса со всеми в мире, заявил он.