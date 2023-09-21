«Стопроцентная готовность»: татарстанские энергетики уверены в отопительном сезоне

На минувшей неделе в Татарстане некоторые муниципальные образования приступили к отопительному сезону. По словам заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Мазита Салихова, подготовлено 3 203 котельных — это 99% от общего количества. Паспорта готовности получили 17 638 многоквартирных домов, или 98%. «Теплоснабжающие организации в случае похолодания могут досрочно пустить тепло», — сообщил чиновник. Его слова редакции «Реального времени» подтвердили и в «ТГК-16», в состав которой входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1): готовность энергопредприятия — стопроцентная. Как готовились энергетики ТАИФа к зиме — в материале «Реального времени».

Ремонт — строго по графику

В «ТГК-16» начали готовиться к зиме сразу же, как только завершился предыдущий отопительный сезон. В рамках подготовки станций энергокомпании — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — к осенне-зимнему периоду 2023—2024 годов было запланировано 66 мероприятий, в том числе проведение капитальных ремонтов двух энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 900 т/ч и четырех паровых турбин общей мощностью 300 МВт. Также в течение года проводятся текущие ремонты оборудования станции, насосного парка, трубопроводов и арматуры сетевой воды.

В рамках подготовки станций энергокомпании — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — к осенне-зимнему периоду 2023—2024 годов было запланировано 66 мероприятий. realnoevremya.ru

— Капитальные ремонты оборудования в первую очередь обеспечивают его дальнейшую безаварийную работу в течение ближайших 5—6 лет. Во время капитального ремонта проводится комплекс работ, направленных на восстановление технико-экономических показателей как турбин, так и котлоагрегатов, производится ремонт вспомогательного оборудования, техническое обслуживание систем управления, защит и сигнализации, — рассказал начальник производственно-технического отдела «ТГК-16» Булат Гиниятуллин.

По словам энергетика, на сегодняшний день завершены ремонтные работы турбоагрегата №5 на Казанской ТЭЦ-3 и турбоагрегата №10 на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). По остальным — ремонты продолжаются и будут закончены в запланированные сроки.

— На сегодняшний день готовность станций к осенне-зимнему периоду — полная, закончены гидравлические испытания трубопроводов теплосети, проведены пробные растопки пиковых водогрейных котлов, в том числе при работе на резервном виде топлива, — заверил собеседник.

На сегодняшний день на станциях закончены гидравлические испытания трубопроводов теплосети, проведены пробные растопки пиковых водогрейных котлов. Фото: realnoevremya.ru

Запасы — выше нормативов

Плановый ремонт на станциях необходим, чтобы энергооборудование надежно функционировало в осенне-зимний максимум нагрузок. Но для бесперебойной работы ТЭЦ этого недостаточно — необходим запас резервного топлива. Он на ТЭЦ «ТГК-16» сформирован и поддерживается не ниже утвержденных Министерством энергетики РФ нормативов.

Готовность электростанций к отопительному сезону мониторит и Минэнерго России. Согласно официальной информации, по состоянию на 25 июля 2023 года ИГО (индекс готовности объекта) АО «ТГК-16» составляет 92 балла, что говорит о готовности станций предприятия к старту отопительного сезона.

В филиалах «ТГК-16» регулярно проводятся общестанционные противоаварийные тренировки. Реклама АО «ТГК-16». realnoevremya.ru

В приоритете — безопасность

Подготовка к отопительному сезону предполагает не только ремонт и пополнение запасов топлива, но и усиление безопасности работы станций и готовность грамотно действовать в случае ЧП.

На станциях «ТГК-16» для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и аварий имеется и своевременно пополняется аварийный резерв материалов и оборудования, заключены договоры на аварийные ремонты.

С целью поддержания в постоянной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефтепродуктов и химических веществ, нарушениями технологического процесса, заключены долгосрочные договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. На объектах энергетики также созданы два собственных нештатных аварийно-спасательных формирования (НАСФ): на Казанской ТЭЦ-3 из 21 спасателя, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) из 36 спасателей.

НАСФ аттестованы в установленном порядке, укомплектованы специальным оборудованием, техникой и средствами защиты. Члены формирований прошли соответствующее обучение.

— Персонал станции также готов к ликвидации аварийных ситуаций. В соответствии с утвержденными графиками тренировок в филиалах «ТГК-16» регулярно проводятся общестанционные противоаварийные тренировки, — отметил Булат Гиниятуллин.

