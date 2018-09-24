Компания ТГК-16 поддержала Всероссийский фестиваль «Вместе ярче»

Фото: Максим Платонов

В Казани прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Местом проведения мероприятия стала территория парка Горького.

Фестиваль прошел в формате общегородского семейного праздника и был посвящен популяризации энергосбережения и бережного отношения к природе. На площадке праздника работала выставка «Бульвар энергоэффективных технологий», которая представила разработки, энергоэффективное оборудование и материалы компаний и студентов профильных вузов.

В числе экспозиций тематическую зону организовала энергокомпания «ТГК-16», разместив на стенде макет модернизации Казанской ТЭЦ-3 и внедрения энергоэффективной турбины.

Также на фестивале были представлены игровые, развлекательные, тематические зоны, посвященные энергосбережению. Концертная программа прошла с участием республиканских и российских исполнителей. Вместе с ними на сцене выступил вокально-инструментальный ансамбль филиала ТГК-16 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса Татарстана. В число сильнейших вошли футболисты команды «Энергия» и команда Нижнекамской станции ТГК-16. По итогам «Энергия» взяла золото, заняв победоносное первое место. Футбольная команда Нижнекамской ТЭЦ-1 также стала призером, оказавшись на почетном третьем месте.

Фестиваль «Вместе ярче» проводится с 2016 года по всей территории России. Поддержку фестивалю оказывают Минэнерго России, Минобрнауки России, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское движение школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В 2018 году мероприятия фестиваля проходят по всей стране в течение сентября и октября.