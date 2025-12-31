Буллит Галимова, спасения Билялова и травма Лямкина: как «Ак Барс» одолел «Северсталь»

Команда Анвара Гатиятулина завершила год на 2-м месте Восточной конференции

«Ак Барс» обыграл «Северсталь» со счетом 4:3 по буллитам в заключительном матче года в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проявила характер и вытянула игру до победы. Что стало залогом победного результата — читайте в материале «Реального времени».

Яшкин и Барабанов — вне состава

Ровно год назад «Ак Барс» тоже встречался 30 декабря с «Северсталью». В той игре череповчане вырвали победу. Причем победную шайбу гости забросили за 17 секунд до финальной сирены, оставив казанцев с плохим настроением на последний декабрьский день. В этот раз «Ак Барс» сделал все возможное, чтобы вернуть должок «Северстали». И провернул все идеально, победив по буллитам.

При этом играть пришлось без нескольких лидеров команды. В коллективе на конец года завелся какой-то вирус, срубивший с простудой большую часть игроков. На этот раз на лед не смогли выйти нападающие Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов, место которых в первом звене заняли Александр Хмелевский и Владимир Алистров.

Во втором звене появился Григорий Денисенко, переставший набирать результативные баллы к концу года. Причем на лавку он усадил Семена Терехова, не полюбившегося тренерам «Ак Барса» даже несмотря на регулярный набор очков. Один из лучших бомбардиров ВХЛ вновь смотрел игру основы с трибун «Татнефть Арены». В третьем звене вышли Брэндон Биро и Алексей Пустозеров, продолжающие собирать негативные отзывы о своем выступлении за «барсов».

В воротах с первых минут снова значился Тимур Билялов. После невзрачного начала сезона голкипер в ноябре — декабре обрел уверенность и выдает суперспасения целыми пачками. Одно жаль, его сменщик, Максим Арефьев, практически не получает игровой практики. Зато дебютировал за «барсов» 17-летний защитник Александр Иванов, прошедший пару смен на старте встречи во вторник.

Травма Лямкина смазала победу

Гости открыли счет уже на второй минуте встречи. Никита Камалов бросил издали, шайба, отскочив от борта, вылетела на пятачок, откуда Александр Скоренов добил в ворота — 0:1. Тут же «Северсталь» забила второй гол, однако случилось это после нарушения со стороны игрока гостей. Иван Подшивалов ударил по рукам Билялова, выбив шайбу, поэтому судьи зафиксировали удаление. Казанцы быстро разыграли большинство и сравняли счет. Митчелл Миллер набросил, Хмелевский подправил — 1:1.

«Ак Барс» завершал период в меньшинстве. Судьи выписали большой штраф Алистрову, который в одном из эпизодов ударил клюшкой между ног игрока «Северстали». Грубости не было, но по регламенту любое попадание в этот участок тела карается пятиминутным штрафом. Череповчане отличились практически сразу же — Адам Лишка вовремя подсуетился на добивании и сделал счет 1:2. При этом Алистрову предстояло досидеть свои пять минут полностью.

Второй период прошел под диктовку «Северстали». В эти 20 минут гости имели три попытки для реализации большинства, но не использовали свои моменты. Дисциплина казанцев откровенно хромала, удаления Алистрова, Никиты Дыняка и Михаила Фисенко просто подставили команду. В результате вместо осмысленных действий в атаке, приходилось тратить силы в обороне.

Преимущество череповчан было подавляющим. Подопечные Андрея Козырева в два раза перебросали «барсов», однако извлечь дивиденды из этого не смогли. А вот «Ак Барс» под занавес периода сравнял счет. Вернул должок за глупое удаление Алистров — зацепился за шайбу в чужой зоне, переиграл защитника с вратарем и поразил ворота — 2:2.

После перерыва «Ак Барс» пришел в себя и забегал быстрее. Вначале мог забить Алистров, но пас Кирилла Семенова оказался неудобным. С повышенным темпом казанцев игроки «Северстали» не справлялись, что привело к удалению Руслана Абросимова. «Барсы» долго пытались расположиться в зоне соперника. Этого в итоге сделать не удалось, но шайба все равно оказалась в воротах Александра Самойлова. Семенов точным броском прошил вратаря за две секунды до завершения большинства — 3:2.

Второе большинство в третьем периоде обернулось для «Ак Барса» печальными последствиями. Во-первых, «Северсталь» сравняла счет в меньшинстве усилиями Адама Лишки. Во-вторых, тяжелую травму получил Никита Лямкин, которому в область глаза ударили кончиком клюшки.

В итоге все решилось в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». Решающий бросок совершил Артем Галимов, поставивший эффектную точку — 4:3.

Уходят на перерыв вторыми на Востоке

«Ак Барс» победой над «Северсталью» завершил год на мажорной ноте. Казанцы сохранили за собой вторую строчку в таблице Восточной конференции. «Барсы» обошли на один балл омский «Авангард», во вторник оступившийся в матче с «Барысом» (2:4). Помимо этого, «Ак Барс» уходит на краткосрочный перерыв с серией из трех побед кряду.

— Непростая для нас игра, не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Когда владели шайбой, создавали много неплохих моментов, но и соперник их создал достаточно при своем контроле. Хорошо, что взяли два очка в буллитах. Все команды неудобные, и со всеми командами идет упорная борьба. Важно уметь переключаться, потому что с такой командой мы первый раз в сезоне играли. «Трактор» в предыдущей встрече тоже пытался играть с контролем шайбы, но не как «Северсталь». Для нас это хороший опыт, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Северсталь» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — Скоренов (Камалов, Иванцов, 01:12);

1:1 — Хмелевский (Миллер, Биро, 11:13, 5х4);

1:2 — Лишка (Камалов, Грегуар, 18:40, 5х4);

2:2 — Алистров (Семенов, Карпухин, 39:15);

3:2 — Семенов (Денисенко, Алистров, 45:04);

3:3 — Лишка (53:24, 4х5);

4:3 — Галимов (65:00, ПБ).

Новый, 2026-й год «Ак Барс» начнет матчами против своих главных конкурентов на Востоке. Уже 4 января команде предстоит дома сыграть с «Автомобилистом», а шестого числа — с «Авангардом». Победы в этих играх позволят «барсам» рассчитывать на крепкое 2-е место на Востоке. Тем более далее в календаре подопечных Гатиятулина ждут соперники с середины и подвала конференции.

Но все это не показатель. В прошлом сезоне «Ак Барс» мощно спуртанул перед матчем звезд КХЛ, но затем что-то в команде надломилось. На этот раз важнее избежать повторения этого сценария. Иначе все будет зря.