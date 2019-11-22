Работники ТГК-16 заняли призовые места на фестивале «Наше время — Безнен заман»

Работники энергокомпании «ТГК-16» вошли в число призеров творческого фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Итоги подвели на концерте, который прошел в казанской «Пирамиде».

В течение нескольких дней жюри отбирало лучшие номера. Именно эти выступления и увидели зрители на финальном шоу. Конкурсанты состязались в номинациях: «Музыка», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Минута славы» и «Визитка-презентация».

Кульминацией праздника стала церемония награждения, где творческая молодежь получила заслуженные награды. Победителями от ТГК-16 в номинации «Музыка» стали работники Нижнекамской ТЭЦ-1. Песня «Вечная любовь» в исполнении Павла Тартмина взяла золото, Алмаз Кашаев с песней «Тут и там» заслужил второе место.

Республиканский фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» был основан 7 лет назад. С тех пор филиалы ТГК-16 входят в число его постоянных участников.

В этом году фестиваль посвятили Году рабочих профессий. В нем соревновались 174 предприятия, организации и учреждения республики.