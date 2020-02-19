Сотрудники ТГК-16 вошли в число лучших инженеров России

Фото: Ростех

В Москве подвели итоги конкурса «Инженер года — 2019». Сотрудники энергокомпании «ТГК-16» в очередной раз заслуженно стали лауреатами. Звания «Профессиональный инженер России» по результатам I тура удостоились заместитель главного инженера Казанской ТЭЦ-3 Вадим Зубов, ведущий инженер отдела эксплуатации и ремонта оборудования ТГК-16 Айдар Мухаметзянов, начальник химического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Ленар Ямгуров.

По версии «Инженерное искусство молодых» звание лауреатов конкурса присвоено инженеру по расчетам и режимам Казанской ТЭЦ-3 Кириллу Кирееву, ведущему инженеру участка ГТУ Рафику Рахматулину, начальнику смены химического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Татьяне Корнеевой.

Всего в предварительном этапе конкурса участвовали более 70 тысяч человек из 84 регионов России. Ранее они стали призерами в своих номинациях на предприятиях, на отраслевых научно-технических смотрах или в регионах.

Всероссийский конкурс «Инженер года» — одна из наиболее престижных премий в профессии. Конкурс проводится ежегодно по основным направлениям инженерной и научно-организационной деятельности.

— До этого у меня уже были поощрения от нашей компании. Получить награду такого уровня, конечно, приятно. Это признание не только моей работы, но и всего нашего коллектива, — поделился радостью победы Айдар Мухаметзянов. — Работа в ТГК-16 помогла приобрести мне новые знания, жизненный опыт, вырасти профессионально. В планах и дальше эффективно работать на благо родного предприятия, — отметил Мухаметзянов.

— Для человека, который с душой относится к своему делу, это высшая награда. Не каждому такое дается, — прокомментировал Вадим Зубов. — Думаю, что мне победу присудили за два проекта. Это организация распределительного устройства 110 кВ на Казанской ТЭЦ-3. Проект позволил увеличить надежность электропитания нашего постоянного потребителя — ПАО «Казаньоргсинтез». Второе достижение — организация и реализация схемы выдачи мощности газотурбинной установки на ТЭЦ-3, — рассказал Зубов.

Талант инженеров страны отметил президент России Владимир Путин. Текст его поздравления опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что престижные награды вручаются достойным представителям науки и инженерного корпуса, которых объединяет искреннее стремление работать на благо Родины.

«Знания, способности, новаторство талантливых инженеров, конструкторов и изобретателей обязательно будут востребованы», — подчеркнул Путин и пожелал победителям конкурса всего наилучшего.

Партнерский материал