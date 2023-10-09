Экскурсии, концерты, подарки, — энергетики ТАИФа чествуют ветеранов

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Традиционно с началом октября в стране стартовала декада пожилого человека. Эта добрая акция — еще один повод проявить внимание и заботу о людях старшего поколения. Такой позиции придерживаются и в филиалах АО «ТГК-16» — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). На предприятии с уважением относятся к ветеранам, стоявшим у его истоков. Их вклад в развитие станций ценят и помнят. На этой неделе в рамках декады пожилого человека энергетики чествовали своих ветеранов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Без связи поколений нет будущего»

Социальная политика «ТГК-16» направлена на то, чтобы ветераны чувствовали заботу и внимание и на заслуженном отдыхе. Старшее поколение поддерживают советы ветеранов и профсоюзные комитеты при станциях.

В этом году празднования в честь Дня пожилого человека стартовали на нижнекамском филиале энергопредприятия. Торжество прошло в здании Нижнекамского политехнического колледжа имени Е.Н. Королева. На праздник были приглашены более 600 ветеранов-энергетиков.

Казанская ТЭЦ-3 пригласила ветеранов на родную станцию. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Программа мероприятия была обширной. Ветераны сначала смогли посетить музей Е.Н. Королева, им рассказали о сегодняшней деятельности станции. Для гостей было организовано чаепитие и праздничный концерт.

Со словами благодарности к заслуженным работникам обратился главный инженер Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Дмитрий Густов.

— Называть вас пожилыми я не могу — у вас и души молодые, и энергия есть, а жизненной силы и опыта хватит на несколько поколений молодежи. Им необходимо тепло ваших сердец, чтобы они выросли достойной сменой. Без этой связи поколений нет будущего, невозможно дальнейшее процветание нашей Родины. Мы пригласили вас сегодня, чтобы отдать дань уважения вашим прожитым годам, наполненным трудом и заботами, чтобы подарить вам хорошее настроение и сказать спасибо за ваш оптимизм, терпение, мудрость и душевную щедрость, — отметил он.

Многие вспоминали былые годы, разглядывали старые музейные фотографии. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Экскурсия в молодость

Казанская ТЭЦ-3 пригласила ветеранов на родную станцию. Для дорогих гостей был организован трансфер на комфортабельных автобусах. Момент приезда ветеранов на ТЭЦ, да и вся экскурсия получились очень душевными. Хотя гости и старались скрыть волнение, было видно, что для них это очень важно. В глазах ветеранов читалась одновременно и радость от встречи, и гордость за то время, что они отдали работе на родном предприятии. Многие вспоминали былые годы, разглядывали старые музейные фотографии.

— Я всего в энергетике проработал 42 года. Занимал разные должности: работал инженером, ведущим инженером. На Казанскую ТЭЦ-3 устроился в 1977 году и трудился здесь до пенсии. Можно сказать, что вся жизнь прошла на этой станции, поэтому очень тянет сюда. Рад, что организовывают такие мероприятия, это очень хорошо. Посмотрю родное предприятие, пообщаюсь с коллегами, — поделился первыми впечатлениями ветеран станции Накип Хабриев.

Каждый гость сегодня смог посмотреть свое рабочее место, цеховые работники проводили их в структурные подразделения. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Каждый гость сегодня смог посмотреть свое рабочее место, цеховые работники проводили их в структурные подразделения, рассказывали о сегодняшней работе станции, отвечали на вопросы.

— Я еще молодой пенсионер, только в начале этого года ушел на заслуженный отдых, поэтому сложно оценить изменения. Но с удовольствием приехал на эту экскурсию. Людям надо знать, что о них помнят, что их опыт нужен. Сегодня мы смогли почувствовать эту значимость, это здорово, — рассказал Игорь Синюшин.

Согласен с ним и Василий Дангузов.

— Работал на Казанской ТЭЦ-3 с 1978 по 2018 год. Прошел путь от электрика до начальника смены станции. Сегодня будто вернулся в молодость, уезжать даже не хочется, — отметил он.

Поддержку и внимание ветераны-энергетики получают в течение всего года. Реклама АО «ТГК-16». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Стоит отметить, что поддержку и внимание ветераны-энергетики получают в течение всего года. Всем им оказывается дополнительно к государственной пенсии материальная помощь. Огромное внимание ветеранам, также оказывают структурные подразделения и цеховые комитеты профсоюза предприятия, которые посещают юбиляров на дому в их юбилейные даты, в праздники, дарят подарки и оказывают материальную помощь.