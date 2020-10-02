На Казанской ТЭЦ-3 провели инспекцию газотурбинной установки

Фото: АО «ТГК-16»

Станции АО «ТГК-16» занимают больше половины рынка тепловой энергии Татарстана по объему отпуска тепла. В своей работе ТЭЦ используют инновационные технологии, которые обеспечивают энергетическую безопасность потребителей. Главное для энергокомпании — создать надежную сеть энергоснабжения. Поэтому на предприятии уделяют особое внимание состоянию генерирующего оборудования.

В этом году с 1 августа по 10 сентября на энергоблоке ГТУ филиала АО «ТГК-16» — «Казанской ТЭЦ-3» провели инспекцию тракта горячего газа. Услугу оказали в рамках сервисного договора между ТГК-16 и ООО «ДжиИ Рус». На станции провели средний ремонт газотурбинной установки (станционный номер — ТГ-7).

Во время инспекции тракта горячего газа на газотурбинной установке заменили все рабочие и направляющие лопатки, бандажи и уплотнения, топливные форсунки, жаровые трубы, переходные патрубки и патрубки потока газа. Также отремонтировали фланцы корпусов газовой турбины и нижнее газовое уплотнение котла утилизатора с усилением опорной конструкции.

В рамках малой инспекции генератора провели осмотр лобовой части обмотки статора, газоохладителей, щеточный контактный аппарат, а также выполнили электрические испытания и измерения. На газотурбинной установке заменили компенсатор диффузора газовой турбины, продувочный клапан, изношенные пластины и прокладки на теплообменнике конденсата. Модернизация коснулась и других деталей газотурбинной установки.

Все работы были закончены в запланированные сроки. ГТУ включена в сеть и несет максимальную электрическую нагрузку 405 МВт.