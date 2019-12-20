Работники ТГК-16 победили в конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан»

Денежными призами и благодарственными письмами Министерства промышленности и торговли РТ в Казани отметили победителей конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». В этом году награду получили 54 работника промышленного сектора, среди них две сотрудницы Казанской ТЭЦ-3, филиала АО «ТГК-16» — Ляйсан Гаффарова и Юлия Гришина.

Обе девушки работают аппаратчиками на электростанции в цехе химической водоочистки. Ляйсан Гаффарова устроилась на ТЭЦ-3 аппаратчиком третьего разряда через год после окончания КГЭУ. Она призналась, что выбрала энергетику как наиболее перспективное направление для развития молодых специалистов.

Юлия Гришина окончила кафедру нефтепереработки и газа в КХТИ, однако жизнь связала с энергетикой и совершенно об этом не жалеет. По ее словам, энергетика интересна нетривиальными задачами.

«Я люблю физическую работу, и мне нравится, что слово «рутина» не связано с ТЭЦ-3. Чтобы работать в цеху химводоочистки, мы должны быстро принимать правильные решения, знать технологический процесс и быть коммуникабельными», — рассказала Юлия Гришина.

Девушка активно участвует в рационализаторской деятельности. На электростанции уже внедрили пять рацпредложений Юлии Гришиной. В свою очередь руководство ТЭЦ-3 активно поддерживает инициативных изобретателей и поощряет их премиями.

В этом году проект, с которым Ляйсан Гаффарова и Юлия Гришина победили в конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан», позволил сократить негативное воздействие электростанции на окружающую среду, а также улучшить условия труда в цехе химической водоочистки. Они предложили разделить стоки, что привело к повышению экологической безопасности на станции.

Церемония награждения молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан состоялась в рамках республиканского конгресса работающей молодежи «Будущее Татарстана строим вместе».

«Мы сотрудничаем с Обществом изобретателей и рационализаторов РТ. Участники конкурса в электронной форме на сайте Общества указывают свои работы. Им присваивается идентификационный номер, и Общество изобретателей и рационализаторов РТ по своей методике отбирает наиболее компетентных специалистов», — рассказал заместитель директора региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстана» Александр Максимов.

Конкурс проходит с 2010 года. Одно из условий участия — возраст работников не должен превышать 30 лет.