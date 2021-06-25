Энергетическая отрасль Татарстана отмечает 90-летие

Фото: АО «ТГК-16»

25 июня — значимая дата для энергетики Татарстана. Отрасль отмечает 90-летие со дня основания. Именно в этот день в 1931 году было создано районное управление государственных электрических станций ТАССР «Татэнерго». К многочисленным поздравлениям в адрес татарстанских энергетиков присоединяется компания «ТГК-16».



Дорогие коллеги-энергетики!

Примите искренние поздравления с 90-летием образования энергосистемы Татарстана!

Энергетический комплекс является одной из основ экономики России, важнейшей составляющей ее имиджа на международном и российском уровнях.

У всех энергокомпаний Татарстана общая история, традиции и принципы, основным из которых остается ответственность перед потребителями. За 90 лет пройден большой и сложный путь, но на всех этапах неизменной оставалась главная цель — способствовать социально-экономическому развитию республики. Безусловно, это годы самоотверженного труда, высокого мастерства и преданности профессии людей, превративших энергоотрасль Татарстана в одну из передовых.

Задачи, стоящие перед энергетиками, никогда не были простыми. В свое время строительство крупных станций Татарстана дало мощный толчок развитию предприятий в самых разных отраслях экономики промышленности Татарстана, нефтедобыче и нефтехимии.

И сегодня энергетической отрасли республики удается успешно решать важную проблему эффективного бесперебойного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией. Каждый год вводятся новые установки, автоматизируется оборудование, системы теплоснабжения становятся более надежными.

Можно многое говорить о производственных достижениях, фактах и цифрах, но очевидно, что самое ценное — это люди. Огромную роль в развитии татарстанской энергосистемы играет преемственность поколений. Поэтому хочется выразить ветеранам отрасли особую благодарность за доблестный, тяжелый труд и великие достижения, сделавшие наш регион таким, каким мы его знаем. Спасибо за опыт, который передали молодым сотрудникам, за крепкие трудовые династии!

Энергопредприятия Татарстана могут по-настоящему гордиться своими сотрудниками. Наши энергетики способны оперативно и качественно решать самые разноплановые задачи. Главное для нашей профессии — быть полезными людям, нашим потребителям.

Коллеги! Пусть впереди вас ждут только светлые дни! Благополучия, душевного тепла и новых великих свершений!

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев