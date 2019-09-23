ТГК-16 установила детские площадки во дворах Нижнекамска

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

Компания ТГК-16, входящая в группу компаний ТАИФ, закупила и установила детские площадки во дворах Нижнекамска. Новые игровые зоны появились по улицам Школьный бульвар, Чабьинская, Строителей. Площадки включают тренажеры, турники, детские горки, качели и песочницы.

— Социальная работа — неотъемлемая часть деятельности ТГК-16. Мы за то, чтобы делать жизни людей комфортнее, — рассказал генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

— На нашей территории была старая площадка, которая осталась со времен СССР, — поделилась председатель совета территориального общественного управления по улице Строителей Илюза Шарафутдинова. — Дети играли на разваливающейся железной площадке. А сейчас у них комфортные условия для подвижных активностей. Мы очень благодарны компании ТГК-16 и ее руководству за то, что пошли нам навстречу, — поблагодарила женщина.

Кроме того, площадки обеспечат безопасность, выразили уверенность жильцы домов по улице Чабьинская.

— Микрорайону нужны площадки. Детям — радость, а родители смогут за ними приглядывать. Это безопасность. Большое спасибо ТГК-16 от всех жителей микрорайона. Пусть компания развивается! — отметила жительница.

— На нашей улице 4 дома, в которых проживает 380 детей. И до недавнего времени у нас не было детской площадки. Мы долго ждали ее появления. И вот, наконец, это произошло благодаря компании ТГК-16. Жители очень довольны, — поделилась радостью председатель СТОС по улице Школьный бульвар Гузель Мубаракшина.

— При установке детских площадок мы ориентировались не только на пожелания жителей Нижнекамска и наиболее нуждающиеся дворы, мы также сделали акцент на безопасности оборудования. Ведь именно от качества элементов зависит безопасность детей. Для малышей мы закупили песочницы, игровые домики. Для детей более старшего возраста — спортивные комплексы и беговые барьеры. Мы за полноценное развитие детского спорта. Надеемся, что дети получат массу дополнительного удовольствия и радости, — поделился Эдуард Галеев.

К церемонии открытия подошли творчески. Подарком к радостному для детей и их родителей событию стал концерт, подготовленный коллективом Нижнекамской ТЭЦ-1 (филиал АО «ТГК-16»). Жители благодарными аплодисментами встретили вокальные и хореографические номера в исполнении сотрудников станции. Еще одним приятным сюрпризом для гостей стало угощение, организованное на площадках праздника.

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