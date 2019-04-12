Представители ТГК-16 провели десятки собеседований с будущими энергетиками

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 12 апреля, на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» в рамках международной спецвыставки «Энергетика. Ресурсосбережение» прошел Молодежный день.

Его центральным событием стало интерактивное мероприятие «Кадровый резерв – энергетики будущего», в котором приняли участие представители ведущих энергетических компаний республики, в том числе ОАО «ТГК-16».

Мероприятие направлено на формирование кадрового резерва компаний энергетической отрасли за счет развития прямых коммуникаций и интерактивного взаимодействия талантливой молодежи и представителей компаний. В рамках мероприятия в течение 1 часа 100 потенциальных сотрудников презентовали резюме и свой креативный взгляд на тему «энергетики будущего». Итогом такого общения могут стать приглашения на учебную, производственную или преддипломную практику, а также предложения о трудоустройстве.

Как говорит генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев, именно неопытные и незашоренные будущие специалисты зачастую обладают свежим взглядом на стандартные вещи.

– По этой причине ТГК-16 охотно принимает на работу молодых специалистов и прислушивается к их новым идеям. Подобная политика помогает компании оставаться одной из самых эффективных и перспективных энергокомпаний страны, – подчеркивает Эдуард Галеев.