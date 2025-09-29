Энергетики «ТГК-16» уверены в отопительном сезоне

Как шла подготовка к зиме в республике — в материале «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы готовы к отопительному сезону 2025–2026 годов на 96%. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов на заседании республиканского штаба по подготовке к отопительному периоду. Его слова редакции «Реального времени» подтвердили и в «ТГК-16», в состав которой входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1): готовность энергопредприятия — стопроцентная. Как готовились энергетики к зиме — в материале «Реального времени».

Ремонт — строго по графику

В «ТГК-16» начали готовиться к зиме сразу же, как только завершился предыдущий отопительный сезон. В рамках подготовки станций энергокомпании — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — к осенне-зимнему периоду 2025—2026 годов было запланировано 51 мероприятие, в том числе проведение капитальных ремонтов трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1260 тонн в час, одного котла утилизатора производительностью 401/121 тонн в час, двух паровых турбин общей мощностью 155 МВт, газовой турбины мощностью 405,6 МВт.

В начале следующего года будет включена в работу турбина Т-100/120-130/-2 ст.№5 на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), которая модернизируется по программе ДПМ. На данный момент производится демонтаж старого оборудования и поставка нового. По словам энергетиков, задержек по срокам нет.

Ринат Мифтахов: «Капитальные ремонты оборудования в первую очередь обеспечивают его дальнейшую безаварийную работу в течение ближайших 5—6 лет». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в течение года проводятся текущие ремонты оборудования станции, насосного парка, трубопроводов и арматуры сетевой воды.

— Капитальные ремонты оборудования в первую очередь обеспечивают его дальнейшую безаварийную работу в течение ближайших 5—6 лет. Во время капитального ремонта проводится комплекс работ, направленных на восстановление технико-экономических показателей как турбин, так и котлоагрегатов, производится ремонт вспомогательного оборудования, техническое обслуживание систем управления, защит и сигнализации, — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела эксплуатации и ремонта оборудования «ТГК-16» Ринат Мифтахов.

По остальным — ремонты продолжаются и будут закончены в запланированные сроки.

— На сегодняшний день закончены гидравлические испытания трубопроводов теплосети, проведены пробные растопки пиковых водогрейных котлов, в том числе при работе на резервном виде топлива.

Запас резервного топлива на ТЭЦ «ТГК-16» сформирован и поддерживается не ниже утвержденных Министерством энергетики РФ нормативов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запасы — выше нормативов

Плановый ремонт на станциях необходим, чтобы энергооборудование надежно функционировало в осенне-зимний максимум нагрузок. Но для бесперебойной работы ТЭЦ этого недостаточно — необходим запас резервного топлива. Он на ТЭЦ «ТГК-16» сформирован и поддерживается не ниже утвержденных Министерством энергетики РФ нормативов.

Готовность электростанций к отопительному сезону мониторит и Минэнерго России. Согласно официальной информации, по состоянию на 24.09.2025 ИГО (индекс готовности объекта) АО «ТГК-16» составляет 96,6 балла, что говорит о высокой готовности станций предприятия к старту отопительного сезона.

В приоритете — безопасность

Подготовка к отопительному сезону предполагает не только ремонт и пополнение запасов топлива, но и усиление безопасности работы станций и готовность грамотно действовать в случае чрезвычайных происшествий.

На станциях «ТГК-16» для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и аварий имеется и своевременно пополняется аварийный резерв материалов и оборудования, заключены договоры на аварийные ремонты.

С целью поддержания в постоянной готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные разливами нефтепродуктов и химических веществ, нарушениями технологического процесса, заключены долгосрочные договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. На объектах энергетики также созданы два собственных нештатных аварийно-спасательных формирования (НАСФ): на Казанской ТЭЦ-3 из 21 спасателя, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) из 36 спасателей.

НАСФ аттестованы в установленном порядке, укомплектованы специальным оборудованием, техникой и средствами защиты. Реклама АО «ТГК-16». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

НАСФ аттестованы в установленном порядке, укомплектованы специальным оборудованием, техникой и средствами защиты. Члены формирований прошли соответствующее обучение.

— Персонал станции также готов к ликвидации аварийных ситуаций. В соответствии с утвержденными графиками тренировок в филиалах «ТГК-16» регулярно проводятся общестанционные противоаварийные тренировки, — отметил Ринат Мифтахов.