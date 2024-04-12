ТГК-16 на ТЭФ-2024

В апреле Казань стала эпицентром энергетической отрасли страны. На Татарстанский Международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности приехали представители 17 регионов России и зарубежных стран. Это крупнейшие компании — производители и поставщики оборудования, энергетические корпорации и холдинги, предприятия энергосистемы, современные инжиниринговые компании, представители депутатского корпуса, федеральных органов исполнительной власти, региональных министерств, научно-образовательной сферы из России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Бразилии.

Активное участие в работе форума принимали энергетики ТАИФа. Как для ТГК-16 прошел энергетический форум — в видеоподборке «Реального времени».



