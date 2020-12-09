Нижнекамская ТЭЦ-1 удостоена награды за развитие кадрового потенциала

Фото: АО «ТГК-16»

Филиал АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» — удостоен диплома республиканского этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Станция заняла призовое место в номинации «Развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Жюри высоко оценило деятельность предприятия по работе с персоналом. Эксперты рассмотрели корпоративные инициативы, проекты и программы, направленные на развитие и профессиональное обучение работников, создание условий для реализации их способностей.

Основные направления кадровой политики ТГК-16 закреплены в отраслевом (региональном) тарифном соглашении, заключенном между компанией и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза на 2019—2021 годы.

В ТГК-16 на постоянной основе осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников, оказание консультативной помощи. Эту работу компания намерена продолжить и в дальнейшем.

Социальная политика компании строится на принципах социального партнерства и включает: соблюдение промышленной безопасности и охраны труда, улучшение жилищных условий работников, предоставление определенных гарантий и социальных льгот работникам и пенсионерам компании.

В ТГК-16 действует добровольное медицинское страхование работников. ДМС обеспечивает всем застрахованным работникам своевременную и качественную медицинскую, лечебно-оздоровительную и профилактическую помощь.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. При этом главным является не столько объем ресурсов, выделяемых на подобные программы, сколько инициатива и творческий подход к активизации человеческого капитала.