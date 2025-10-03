Энергетики Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) чествуют ветеранов

Традиционно с началом октября в стране стартовала Декада пожилого человека. Эта добрая акция — еще один повод проявить внимание и заботу о людях старшего поколения. Такой позиции придерживаются и на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). На предприятии с уважением относятся к ветеранам, стоявшим у его истоков. Их вклад в развитие станций ценят и помнят. На этой неделе в рамках Декады пожилого человека энергетики чествовали своих ветеранов. Для них организовали большой праздничный концерт. Ветераны смогли насладиться яркими концертными номерами и пообщаться со своими коллегами и друзьями за чашечкой чая. Как проходит чествование ветеранов-энергетиков — в фоторепортаже «Реального времени».
