На Казанской ТЭЦ-3 отработали действия по ликвидации ЧС

Фото: Максим Платонов

ТГК-16 провела противоаварийную тренировку на своем филиале — Казанской ТЭЦ-3. Цель тренировки — проверить готовность энергетиков к чрезвычайным ситуациям и отработать действия в случае ЧС.

Казанская ТЭЦ-3 — самая крупная теплоэлектроцентраль города. От надежной работы станции зависит бесперебойное тепло и электроснабжение крупных промышленных предприятий, микрорайона «Салават Купере» и жилых домов Казани.

По легенде учений, на станции произошел разлив мазута на участке размером 50 квадратных метров. Энергетики проверили систему оповещения ТЭЦ, подготовили технику, отработали сбор и экипировку персонала, действия руководящего состава в ликвидации последствий аварии и спасении работников в сложившейся обстановке. В результате аварийный разлив мазута был вовремя локализован, авария устранена.

— Наши сотрудники полностью справились с заданием: все показали четкую и слаженную работу, — отметил главный инженер Казанской ТЭЦ-3 Рашид Ахметзянов. — Они в очередной раз продемонстрировали готовность обеспечивать надежное тепло и электроснабжение в любой ситуации, — уточнил он.

Подобные тренировки проводятся на станциях ТГК-16 ежемесячно. Такие мероприятия позволяют держать безопасность энергообъектов на повышенном контроле, мониторить качество взаимодействия энергетиков и сотрудников пожарных служб в условиях, приближенных к боевым.



Фото Максима Платонова