Серость «Ак Барса», конфликт с Рахимовым и чемпионские треблы: каким запомнят год клубы Татарстана

Главные достижения и ключевые события из жизни ведущих спортивных клубов республики

Заканчивающийся 2025 год в очередной раз подтвердил статус Татарстана в качестве спортивной столицы России. Профессиональные клубы республики продолжили славную традицию побеждать и завоевывать трофеи. Чемпионские амбиции подтвердили волейбольные «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс», ватерполисты «КОС-Синтеза» и регбисты «Стрелы-Ак Барса» выиграли все внутренние турниры, а «Крылья Барса» взяли золото в адаптивном баскетболе. Как сложился минувший год для ведущих клубов республики — в итоговом материале «Реального времени».

«Ак Барс» — снова без Кубка Гагарина

Год для «Ак Барса» выдался непростым. Не зря в своем выступлении министр спорта Татарстана Владимир Леонов вспомнил «барсов» последними при оглашении достижений местных команд. С одной стороны, команда улучшила прошлогодний результат в плей-офф, пройдя первый раунд Кубка Гагарина. С другой, ждали от казанцев, безусловно, большего — борьбу за трофей.

Прошлый регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил на пятой строчке Восточной конференции и в плей-офф стартовал с серии против «Автомобилиста». В упорном сражении казанцы победили уральцев в семи матчах — 4:3. В следующем раунде «барсы» едва не прошли московское «Динамо». Но после двух подряд побед подопечные Анвара Гатиятулина проиграли все оставшиеся четыре поединка с «бело-голубыми». В итоге команда закончила свое выступление по итогам второго раунда.

Летом «Ак Барс» сменил капитана — вместо Дмитрия Яшкина был выбран Алексей Марченко. Также клуб провалил трансферную работу в межсезонье. В команду в летний период пришли вратарь Михаил Бердин, защитник Уайатт Калинюк и форварды Брэндон Биро и Михаил Фисенко. Первые двое уже покинули «Ак Барс», еще один редко появляется в составе. В итоге клубу пришлось заново набирать новичков, задорого подписав нападающих Григория Денисенко и Александра Хмелевского, а также выменивать защитника Илью Карпухина.

Была близка и отставка тренера. Анвара Гатиятулина то и дело в СМИ увольняли из «Ак Барса», однако специалист смог сохранить работу. Во многом этому способствовала рекордная по продолжительности для «барсов» серия побед в октябре. Гатиятулина оставили, подкорректировав ему тренерский штаб.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что «Ак Барс» способен побороться за Кубок Гагарина. Состав и мастерство игроков позволяет рассчитывать на самые высокие места в лиге. Однако для этого необходимо разобраться с психологическими моментами.

— «Ак Барс» имеет очень хороший состав, с потенциальными игроками сборной России. Учитывая это, наверное, можно сказать о некой недоработке в плане результатов. Мне кажется, есть вопросы по организации игры и дисциплине команды. С имеющимся классом хоккеистов могли сыграть поинтереснее. На сегодня «Ак Барс» при Гатиятулине играет на 70% от своих возможностей. У команды не ощущается той мощи, которую от нее ждут. Амбиций и силенок должно хватить, вопрос в психологии — насколько они будут готовы к борьбе за Кубок Гагарина. Проблемы у «Ак Барса» не связаны с отсутствием мастерства, — сказал Плющев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

На конец декабря команда шла второй-третьей в Восточной конференции. В прошлом году картина была похожей, но в итоге ничем хорошим такой ход «Ак Барса» не закончился.

«Рубин»: вначале восхваляли Рахимова, затем увольняли

Весной 2025 года «Рубин» финишировал в чемпионате на седьмом месте таблицы. Результат признали успешным, учитывая, что сезоном ранее у команды была восьмая строчка. Пошли даже разговоры о желании побороться за медали и увеличении бюджета. Первым делом сохранили лучшего бомбардира Мирлинда Даку, переподписав албанца на большие деньги. Затем продлили контракты еще 4-5 лидеров, но далее процесс усиления команды застопорился.

Ожидания росли вместе с аппетитами, от Рашида Рахимова стали требовать улучшения результатов — быть выше седьмого места в РПЛ и дойти до полуфинала Кубка России. Только вот деньги уже были потрачены на продление лучших игроков клуба. В итоге Рашид Рахимов не получил требуемых новичков и игра команды с каждым днем становилась хуже и хуже. Концовка года получилась ужасной. «Рубин» с трудом забивал голы, проигрывал пачками и даже вылетел из Кубка России в первом четвертьфинале (по сути, в 1/8 финала), уступив тульскому «Арсеналу» из Первой лиги.

Все это привело к тому, что попечительский совет клуба признал неудовлетворительными и игру команды, и результаты. С последним вышло довольно спорно — почему весеннее седьмое место считается успехом, а в декабре — это уже провал? Эксперт «Реального времени» — известный комментатор Александр Норден считает, что Рахимову с нынешней командой уже ничего хорошего не светит.

— Я не знаю, в чем причина, но у «Рубина» в конце года было все плохо. Игры у команды никакой нет, смотреть абсолютно не хочется. И я не готов винить в этом тренера, считаю, что Рахимов — нормальный специалист, с европейскими взглядами. Но что происходит с игроками — непонятно. В нынешнем состоянии команда и тренер обречены, при всем уважении к Рахимову. И не стоит забывать, что мы живем в спортивной столице, к чему республике эти 7—8 места в футболе? «Стрела-Ак Барс» — это пример для «Рубина». Хотя говорят, мол, вот там патронирует Песошин, поэтому они побеждают. У «Рубина» тоже есть честолюбивый и разбирающийся в футболе президент — Марат Сафиуллин, есть классный спонсор. Чего еще не хватает? — сказал Норден «Реальному времени».

К последним дням года клуб подошел с серьезной дилеммой — увольнять Рахимова или оставить до конца контракта, то есть до лета. По слухам, у тренера возник конфликт с одним из руководителей. Оперативно найти подходящий вариант не смогли, и вопрос с отставкой затянулся, только подчеркнув общий фон вокруг «Рубина».

«Стрела-Ак Барс»: самый крутой клуб Татарстана прямо сейчас



Пару лет назад на одной из встреч с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым главный тренер «Стрелы» ДжейПи Нил попросил добавить «Ак Барс» в название регбийного клуба. Южноафриканский специалист аргументировал свой запрос тем, что «барсы» в республике непременно добиваются успеха. И вот в 2025 году уже обновившая название «Стрела-Ак Барс» забрала все три российских титула. Секретом успеха стало, конечно, не это, а добротная сплоченная работа всего клуба, спонсоров и руководства региона.

Год начался для «Стрелы-Ак Барс» с апрельской победы в Суперкубке России. В решающем поединке казанцы обыграли «Енисей-СТМ» (22:17) в Санкт-Петербурге, став двукратными обладателями трофея второй сезон подряд. А в сентябре команда победила в Кубке России, одолев в финальной игре в Москве пензенский «Локомотив» (13:7). Главным событием года для «Стрелы-Ак Барс» стала победа в финале чемпионата страны. Подопечные ДжейПи Нила переиграли в золотом матче московское «Динамо» (32:30) в Казани.

Таким образом, казанцы оформили исторический требл из побед во всех трех внутренних турнирах в классическом регби-15. Чуть позже команда едва не стала обладателем квадрупла, но в чемпионате регби-7 заняла второе итоговое место.

— Прогресс команды за последние три года — колоссальный. У «Стрелы-Ак Барса» все устроено великолепно — и подбор игроков, и дисциплина, и тренерские решения. Чего только стоят сборы в Южной Африке, в одной из лучших стран по регби. Все это дает свои плоды. Сейчас «Стрела-Ак Барс» — самая крутая команда в Татарстане, — заявил в разговоре с «Реальным временем» Норден.

Успехи не остались незамеченными ни на уровне Федерации регби России (ФРР), ни на уровне властей республики. «Стрела-Ак Барс» была признана лучшей командой года в Татарстане, а ДжейПи Нил — лучшим республиканским тренером. Наивысшую персональную награду получил Герман Давыдов. Капитан «Стрелы-Ак Барс» был награжден титулом лучшего регбиста года в России. Еще несколько игроков казанской команды вошли в символические сборные сезона.

УНИКС: бронза с надеждой на чемпионство в 2026-м

Прошедший год стал неоднозначным для УНИКСа. Команда уверенно прошла в плей-офф с третьей строчки регулярного чемпионата. Однако в перспективе такая позиция сводила казанцев с ЦСКА уже в полуфинале. Так оно и вышло. Борьбы в серии с армейцами не получилось. ЦСКА выиграл все четыре матча и пробился в финал, где в противостоянии с «Зенитом» стал чемпионом турнира. УНИКС же в серии за третье место обыграл «Локомотив-Кубань» (3:1) и в пятый раз в истории клуба завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Летом казанская команда значительно перетасовала состав. Команда прибавила в росте и добавила мощи, подписав опытных баскетболистов. При этом неизменным остался главный тренер Велимир Перасович, с которым удалось договориться о продлении контракта. В итоге новый сезон УНИКС начал в числе главных фаворитов турнира.

К концу года казанцы пришли на первом месте регулярного чемпионата, которое делят с ЦСКА. Также без поражений идут в новом турнире — Basket Cup с участием пары зарубежных клубов. В следующем году УНИКС надеется вернуть чемпионский титул.

Успех должен стать подарком на 85-летний юбилей президента клуба Евгения Богачева. Привязка к событию не условная, обычно такие даты ознаменуются большими победами. Не зря же УНИКС даже подписал Алексея Шведа? Между тем эксперты отмечают, что популярность баскетбола в республике приближается к футбольным показателям. И это еще один немаловажный фактор, который способен придать команде импульс для больших побед.

— У УНИКСа ситуация — противоположность от «Рубина». Скоро количество болельщиков на баскетбольных матчах в Казани будет превосходить посещаемость футбола. В команде есть настоящие лидеры, готовые «тащить», даже когда партнеры травмированы. И здесь есть тренер — Перасович, за эти годы изучивший всех соперников и игроков в лиге. То, что мы немного ушли от золота, — да, есть такое. Но УНИКС все равно будет биться за высокие места, сомнений нет. А самое главное — это будет зрелищно и интересно, — считает Норден.

«Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс»: в волейболе ушли лидеры, но команды все равно берут трофеи

В татарстанском волейболе продолжили свои чемпионские традиции казанские «Зенит» и «Динамо-Ак Барс». В 2025 году мужская команда вновь стала чемпионом страны. При этом подопечные Алексея Вербова за весь чемпионат проиграли лишь одну игру из 36! В финале плей-офф был повержен питерский «Зенит», который тренирует легендарный для Казани тренер Владимир Алекно. А вот в весеннем Кубке России казанцы, для которых сезон был юбилейным, 25-м в истории, провалили, проиграв в полуфинале.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» ударно провели прошлый регулярный чемпионат, победив в 25 из 26 матчей. Подопечные Зорана Терзича входили в плей-офф главными фаворитами, но в итоге упустили сразу два трофея. Вначале женская команда проиграла в финальной серии чемпионата России, а затем в решающем матче Кубка страны. Причем в обоих случаях уступили «Локомотиву».

В межсезонье обе казанские команды серьезно обновились, потеряв своих лидеров. «Зенит-Казань» лишился двух легионеров — Майки Кристенсона и Сэма Деру. «Динамо-Ак Барс» рассталось со Светланой Гатиной и Елизаветой Лукьяновой. Однако уже к концу года стало понятно, что Вербов и Терзич справились с задачей восполнить потери — их коллективы снова возглавили таблицы чемпионатов России. А волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали четырехкратными чемпионками Суперкубка страны, что является всероссийским рекордом.

«КОС-Синтез»: чемпионский требл и надежды на камбэк в еврокубки

Свой чемпионский требл в 2025 году оформили и игроки «КОС-Синтеза». В отличие от регбистов, в водном поло уже привыкли к чемпионскому статусу казанской команды. «Заводчане» в очередной раз выиграли все внутренние турниры.

Вначале в мае «КОС-Синтез» стал чемпионом России, в июне завоевал Кубок страны, а в сентябре первенствовал в Суперкубке России. Во всех финалах казанцы были сильнее волгоградского «Спартака», оставив соперника без единого золота.

Новый 2026-й год ожидается у «КОС-Синтеза» достаточно событийным. Совсем недавно Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила с января выступать в мировых стартах в командных водных видах спорта. А это значит, что «заводчане» смогут соревноваться в еврокубках и матчах за национальную команду. Важный инсайд дал министр спорта Татарстана Владимир Леонов — «КОС-Синтез» станет базовым клубом сборной России в период подготовки к Олимпийским играм.

«Крылья Барса»: защитили чемпионский титул

Адаптивный баскетбол занимает особое место в татарстанском спорте. Татарстан в этом виде имеет своего чемпиона. «Крылья Барса» провели 2025 год на высочайшем уровне, подтвердив свой класс и мастерство. Казанские баскетболисты не только защитили чемпионский титул в России, но также выиграли международный турнир в Сербии.

Весна выдалась для клуба насыщенной на события. Главное случилось в начале апреля. «Крылья Барса» победили на турнире под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). В соревнованиях по баскетболу на колясках BG 3Х3 League Open Wheelchair Basketball казанцы дошли до финала, где переиграли другой российский коллектив «Юность» со счетом 13:6.

В ноябре «Крылья Барса» защитили титул чемпиона страны. Финальный поединок с командой Санкт-Петербурга прошел в городе Алексин Тульской области и держал в напряжении до самых последних секунд. В ожесточенной борьбе победу одержали баскетболисты из Казани со счетом 57:55. Казанцы вновь оказались сильнее всех в России и заслуженно оставили чемпионский трофей у себя еще как минимум на год.