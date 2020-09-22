ТГК-16 предложила пути развития газовой биржи на конференции в Казани

Фото: ФАС РФ

Энергокомпания «ТГК-16» приняла участие в конференции «Биржевая торговля в нефтегазовой отрасли». Мероприятие организовал Государственный комитет РТ по тарифам совместно с Федеральной антимонопольной службой. В конференции приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, а также представители нефтегазовой отрасли и научного сообщества.

На конференции обсудили развитие секции «Природный газ» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. АО «ТГК-16» с 2015 года является участником биржевых торгов. С момента начала участия компания закупила 5,8 млрд куб. м природного газа для двух филиалов — тепловых электростанций Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1). Это составляет около 7% от общего объема, реализованного биржей газа по РФ.

Энергокомпания планирует и в дальнейшем принимать активное участие в биржевых торгах с увеличением доли покупки биржевого газа. ТГК-16 ожидает, что следующим этапом развития биржевых торгов станет запуск коммерческой балансировки биржевого газа, который предполагает дальнейшую перепродажу невыбранных объемов газа.

Коммерческая балансировка должна обеспечить увеличение продаж, снижение штрафных санкций за невыборку биржевого газа, а также повышение привлекательности биржи. Покупатель сможет подавать заявки на торги на больший объем газа, поскольку в случае невыборки возможна его реализация без применения штрафов и без существенной упущенной выгоды. Это позволит АО «ТГК-16» увеличить долю приобретаемого биржевого газа до 100% при экономически выгодной цене.