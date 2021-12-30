Мониторинг шламоотвалов ТГК-16 в 2021 году показал отсутствие ухудшения качества окружающей среды

Фото: АО "ТГК-16"

ТГК-16 контролирует качество окружающей среды вокруг своих объектов. Одна из систем контроля — мониторинг шламоотвалов.

Предприятие эксплуатирует четыре объекта размещения отходов — двух шламонакопителей на Казанской ТЭЦ-3 и двух шламоотвалов на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Контроль ведется по показателям, которые характеризуют состояние атмосферного воздуха, подземных вод, почвы.

Показатели по результатам последнего мониторинга в 4-м квартале 2021 года находятся в пределах значений предыдущих лет. Кроме того, по шламоотвалам Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в 2022 году запланированы природоохранные мероприятия: работы по гидрологическим исследованиям района расположения объектов, заложение новой наблюдательной сети скважин для улучшения мониторинга, а также по очистке секции шламоотвала для приема стоков.

При дальнейшей эксплуатации объектов размещения отходов с учетом реализации природоохранных мероприятий специалисты также прогнозируют стабильность и потенциальное улучшение показателей, характеризующих состояние окружающей среды.

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