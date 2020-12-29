Мониторинг шламоотвалов ТГК-16 в 2020 году подтвердил отсутствие изменений качества окружающей среды

Фото: АО "ТГК-16"

В соответствии с законодательством собственники объектов размещения отходов осуществляют мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду.

АО «ТГК-16» осуществляет эксплуатацию четырех объектов размещения малоопасных и неопасных отходов — двух шламонакопителей на Казанской ТЭЦ-3 и двух шламоотвалов на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Мониторинг объектов размещения отходов осуществляется на основании утвержденных программ мониторинга. Контроль осуществляется по показателям, характеризующим состояние окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, подземные воды, почва).

В результате проведения наблюдений за 2020 год значения показателей находятся в диапазоне значений предыдущих отчетных периодов. Отрицательной динамики изменений окружающей среды под воздействием объектов размещения отходов не наблюдается. Ухудшение показателей, характеризующих состояние окружающей среды при дальнейшей эксплуатации объектов размещения малоопасных и неопасных отходов, не прогнозируется.