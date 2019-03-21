Филиалы ТГК-16 приняли коллективный договор на 2019 год

Фото: Ринат Назметдинов

В филиалах компании ТГК-16 — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — состоялись конференции трудового коллектива, где подвели итоги выполнения коллективных договоров за 2018 год.

В минувшем году станции выполнили все предусмотренные договорами обязательства. Особое место в коллективном договоре занимает развитие кадрового потенциала. Компания и ее сотрудники взаимно заинтересованы в постоянном росте квалификационного уровня, углублении профессиональных знаний каждого работника. Стороны договорились о проведении согласованной политики по развитию кадрового потенциала.

В ТГК-16 на постоянной основе осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям с учетом положений отраслевых документов, в соответствии с утвержденными планами Общества. Организовано методическое обеспечение технического, экономического обучения, других направлений обучения кадров на производстве, обобщение и распространение этой работы, оказание консультативной помощи. Эту работу компания намерена продолжить и в дальнейшем.

Генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев в ходе конференций подчеркнул, что кадровая политика и социальная защита сотрудников — это краеугольный камень всей работы организации, поскольку персонал является ее главным стратегическим ресурсом. Именно благодаря профессионализму и высокой квалификации сотрудников Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ТГК-16 продолжает двигаться вперед и достигать новых вершин.

— Команда ТГК-16 каждый день решает сложнейшие задачи и сталкивается с серьезными вызовами. К примеру, в настоящее время отбор тепла в Казань снижается, что сказывается на работе Казанской ТЭЦ-3. Однако благодаря совместной, слаженной работе подразделений станции, которые направлены на оптимизацию режима загрузки оборудования, снижение затрат на собственные нужды станции финансовые результаты филиала не снижаются, а становятся все лучше и лучше. Так что нельзя стоять на месте — чтобы оставаться флагманами отрасли, мы должны продолжать непрерывную оптимизацию работы оборудования и улучшать технические показатели, — призвал Галеев.

Он поблагодарил сотрудников за успешную работу и достигнутые успехи, пообещав, что ТГК-16 продолжит неукоснительно выполнять все положения очередных коллективных договоров.

Участники конференций единогласно признали коллективный договор 2018 года выполненным. В завершение мероприятия был подписан новый коллективный договор на 2019 год. При формировании коллективных договоров были взяты за основу и сохранены все социальные обязательства, предусмотренные в Отраслевом (региональном) тарифном соглашении, заключенном между ТГК-16 и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского электропрофсоюза на срок 2019—2021 годов.