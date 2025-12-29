Денис Бояринцев: «У «Рубина» был закрытый футбол, когда мы вышли в Премьер-лигу»

Экс-футболист казанского клуба вспоминает о своей спортивной карьере

Денис Бояринцев . Фото: предоставлено ФК «Ротор»

Денис Бояринцев играл в казанском «Рубине» три года, но провел их настолько ярко, что стал одним из любимцев казанских болельщиков. Бывший игрок команды поделился своими воспоминаниями для книги, посвященной лучшим годам в истории клуба. Экс-звезда «Рубина» рассказал о своей карьере в интервью «Реальному времени».

«Виктор Антихович звал меня еще в 2000 году»

— Денис Константинович, за давностью лет уже подзабылось: как вы появились в «Рубине»?

— Тренер казанцев Антихович Виктор Петрович, когда перешел в «Рубин» из новотроицкой «Носты», где мы с ним работали, звал меня еще в 2000 году. Но «Носта» решила задачу выхода в первую лигу, и я принял решение не переходить в Казань, а поиграть еще сезон в Новотроицке, чтобы адаптироваться к условиям первой лиги в знакомой мне команде. В итоге провел полноценный сезон, практически все игры сыграл, после чего имел параллельно с «Рубином» еще три-четыре хороших предложения: и в тульский «Арсенал», и в ярославский «Шинник» к Александру Побегалову. Но фигура Антиховича, тренера с которым я уже поработал, склонила чашу весов в пользу «Рубина». Наверное, тогда это был один из основных факторов, что я предпочел «Рубин», поскольку здесь был тренер, который меня знал и видел в составе.

— Плюс были знакомые по «Носте» Виктор Гаус и Владимир Филиппов.

— Да, были ребята, с которыми я в «Носте» провел два сезона, они были уже ветеранами. Тот же Витя Гаус, с которым мы сдружились, до сих пор общаемся, меня всегда поддерживал. Это тоже сыграло свою роль.

— Когда Антихович ушел из «Носты», вас тренировал Валерий Знарок, отец хоккейного наставника сборной России и «Ак Барса» Олега Знарка.

— На тот момент, наверное, выглядело немного странным, что тренер, который всю карьеру работал на уровне второй лиги чемпионата СССР, а потом и России, возглавил команду первой лиги. Запомнился Валерий Петрович большим сторонником физической работы в тренировочном процессе. Сколько я поиграл, запомнилось, что самые тяжелые нагрузки были у Знарка-старшего. Игровой стиль команды строился на физухе, на боевом характере команды, от ножа. Валерий Петрович сам был такой человек, с характером, и создавал в коллективе подобную ауру. Хорошая жизненная школа, надо сказать. Правда, в итоге Валерий Петрович даже первый круг не доработал, а команду возглавил Сергей Бутенко из «Черноморца».

Денис Бояринцев во главе волгоградского «Ротора». предоставлено ФК «Ротор»

«Камиль Исхаков, много времени нам уделял, несмотря на свою высокую должность»

— Ровно через год случилась смена тренера, но уже в «Рубине». Пришел Курбан Бекиевич, с которым у вас происходило знакомство. Вы, вряд ли, запомнили его и как футболиста, и как тренера, поскольку во втором качестве он только-только заявлял о себе.

— На момент начала нашей работы я знал, что Бердыев играл в чемпионате СССР и поработал в Смоленске. В футболе — это рабочие моменты, когда тренер меняется и начинается знакомство с его требованиями. Кто-то из журналистов мне говорил, что первый матч Бердыева во главе «Рубина» пришелся на «Кубань», когда мы победили 1:0, и я забил победный гол. Этот гол поспособствовал тому, что Курбан Бекиевич, даже не приглашая меня, разглядел потенциал, чтобы затем оставить в команде.

— Когда в 2002 году появилась мысль, что команда, которая ранее барахталась в первой лиге, созрела до выхода в Премьер-лигу? До начала сезона или уже после старта?

— Слишком много времени прошло, чтобы вспоминать такие детали. Наверное, основополагающим был подход к команде, который демонстрировало руководство клуба. Условия тогда в «Рубине» были созданы очень хорошие, и вокруг команды создавалась положительная обстановка. Мы были неплохо укомплектованы для первой лиги.

В решении задачи выхода в класс выше должно быть не только желание игроков и тренера выйти, но и руководства клуба, которое создает условия для тренера, работает над комплектованием команды. В целом руководители нам очень помогали, часто поддерживали. Камиль Исхаков, много времени нам уделял, несмотря на свою высокую должность, можно сказать, жил с нами и поддерживал не только на поле, но и в бытовых вопросах. Я всегда с большой теплотой вспоминаю его отношения и к команде, и ко мне лично, как помогал команде Камиль Шамильевич, как приходил на игры Минтимер Шарипович Шаймиев. Это всегда важная часть успеха. Начинающий свой тренерский путь в России Курбан Бердыев и игроки — все мы находились в теплых отношениях. Это было такое время, когда многое совпало: тренер, игроки, поддержка. Все ребята старались отплатить своей игрой, многое получалось.

По самому сезону вспоминается, что мы вышли в итоге с «Черноморцем», но у нас долгое время «Томь» сидела на пятках. И у нас, по-моему, игра была ключевая в Казани, когда мы обыграли томичей 1:0, после чего уже понимали, что решим задачу.

Камиль Исхаков, первый президент казанского клуба. Реальное время / realnoevremya.ru

«В Казани из меня сделали футболиста сборной России, оттуда я смог перейти в «Спартак»

— В своей профессиональной карьере наибольшее количество матчей вы сыграли за «Рубин» (108), как и наибольшее количество голов приходится на казанский клуб (22 мяча).

— Да, это знаковая команда в моей карьере, по сути, как футболист, вырос в ней, одержав свои первые победы. Я же попал в «Рубин» достаточно молодым, в 23 года, мало кому известным игроком, а в Казани из меня сделали футболиста сборной России, оттуда я смог перейти в «Спартак». Я начал более грамотно и осознанно играть в «Рубине», главное стал действовать полезнее для команды. Первая медаль, та самая бронза по итогам дебюта, сезон в Премьер-лиге, который запомнился, как один лучших в карьере, когда в споре бомбардиров по системе гол+пас меня обошли только Дмитрий Лоськов и Андрей Аршавин.

Очень многое можно сказать о коллективе тех лет, который оставил только приятные воспоминания от общения и с людьми, работавшими в клубе, и от команды. Коллектив был очень дружным, и в пределах футбольного поля, и вне его, не создавая никаких проблем в быту. Было над чем посмеяться, пошутить. В этом плане мне всегда хочется в тренерской работе получить команду, похожую на тот «Рубин», создать такой коллектив, который выглядит, как образец для подражания. Поверьте, я поиграл много где, но такое отношение к команде, которое было в Казани, редко встречается.

— Можно пояснить по поводу тех же встреч вне рабочего процесса?

— Поначалу они устраивались по понятным поводам: как свадьба или рождение ребенка, но уже потом мы встречались без всякого повода. Повторюсь, что коллектив был на редкость сбалансированный. Наши первые легионеры, они очень правильные, которые все пахали и на тренировках, и на играх. Такое не всегда бывает. Но в 2003-м были шикарные Иржи Новотны, Томас Чижек, Макбет Сибайя, Андрес Скотти, Калисто, Рони — легионеры самого высокого уровня, которые приехали в Россию не халтурить, а реально биться за команду, играть на результат, решая самые высокие задачи. Мы добывали победы вместе, никто из иностранцев не филонил, все трудились на равных. Это была очень успешная работа на трансферном рынке, сейчас таких футболистов найти почти невозможно.

— По 2003 году среди прочих голов выделяется один, который принес победу над «Шинником», когда наставник гостей Александр Побегалов посетовал, что таких вратарей надо в Волге топить.

— Поправлю вас, это на эмоциях сказал Сергей Гришин из «Шинника». Я помню эту игру, там я сместился в центр, мяч «зажевало» и у меня получился корявый удар низом левой ногой, мяч несильно полетел в сторону ворот, но голкипер ярославцев, не ожидая этого, по сути, сам себе мяч закинул в ворота.

Капитан казанцев в те годы Сергей Харламов. Реальное время / realnoevremya.ru

«Мы в том сезоне никому, кроме «Зенита», дома не проиграли»

— Венцом бронзового сезона стала победа над ЦСКА, в которой вы не только взяли реванш за стартовый матч сезона 0:4, но и завоевали бронзовые медали.

— Да, причем там, после гола армейца Дмитрия Кириченко на 79-й минуте, мы уступали 1:2. Но мы в том сезоне никому, кроме «Зенита», дома не проиграли. И с армейцами, которые хотя и приехали в Казань без многих игроков основы, не собирались нам уступать, удалось переломить ход поединка. Вначале был мой гол на 88-й минуте, когда Олег Нечаев выдал мне отличный пас, ставший голевым. Заметим, что в тот год мы много отрабатывали с вратарями того состава Сергеем Козко, Павлом Харчиком, удары с различных точек, поскольку Курбан Бекиевич доверил мне исполнение стандартных положений. Мы оставались так часто, что даже сам Курбан Бекиевич подчас удивлялся рвению своих подопечных. Но в нашем случае это сыграло положительную роль, когда в нужный момент я смог реализовать, наработанное на тренировках, ударив сильно и точно. А затем уже был автогол Евсикова, который, я, кстати, очень часто пересматривал, причем, со всех ракурсов, которые есть в наличии. Защитник армейцев Денис Евсиков персонально держал Иржи Новотны, отлично игравшего головой, и, сконцентрировав все внимание на подопечном, не заметил, как мяч, ударившись даже не совсем в коленку, а в бедро, полетел в собственные ворота. Там еще Олег Нечаев совершил обманный маневр, дезориентировав оборону армейцев.

— В чем секрет того феномена, когда дебютант турнира становится его бронзовыми призером?

— Феномен в том, что нужные люди собрались в нужном месте. Здесь все совпало, и амбиции, и хороший коллектив, и тренер, и условия. Повторюсь, что те условия, которые создаются для тренера, тоже немаловажны. Вопрос в том, как ты их используешь. Наверное, была и удача на нашей стороне, пришедшая в момент, когда мы начали демонстрировать уверенную игру. Плюс было много ребят-дебютантов, и практически все они пришлись ко двору.

У нас был достаточно закрытый футбол, когда мы вышли в Премьер-лигу. При этом мы умели раскрываться в быструю ответную атаку, реализовывать стандартное положение. Это было наше основное оружие. В 2003 году, когда мы взяли бронзу, больше 50 процентов голов забили со стандартов — в том числе в ключевых играх, много матчей отыграли на ноль.

— 2004 год запомнился дебютом в сборной сразу двух футболистов «Рубина»: Шаронова и вас. Причем каждый всего-то пару лет назад играл во второй лиге чемпионата, начиная путь в сборную через Красноярск и Новотроицк. Каковы ваши личные воспоминания от такой резкой перемены жизни в лучшую сторону?

— Я в тот момент не думал, о своей карьере в этом ключе. Конечно, дебютный год в премьер-лиге для меня сложился очень хорошо в плане голов и голевых передач, если говорить о Роме Шаронове, у него тоже был отличный сезон, если бы Сергей Козко не попал в аварию, думаю, что и Серегу бы вызвали, хотя бы в тот состав, который можно называть экспериментальным, поскольку в нем много было новичков из тех футболистов, которые провели хороший сезон в чемпионате 2003 года.

Самые приятные воспоминания от вызова в сборную, ответственность определенная, которая, может быть, меня и подвела, когда не хватило какой-то игровой наглости на тот момент. С другой стороны, работая тренером уже одиннадцатый год, я сейчас понимаю, что мой конкурент на место в составе, Александр Анюков, более подходил под состав Георгия Ярцева, готовящийся к чемпионату Европы. Саша был заточен на оборону, и в схему Георгия Александровича с тремя центральными защитниками Анюков лучше вписывался, поскольку я более атакующий игрок.

В любом случае, я помню, что был счастлив попасть в сборную, которая готовилась к чемпионату Европы. Две недели я провел с командой, большими звездами нашего футбола на тот момент, попробовав свои силы на фоне лучших.

Курбан Бердыев. Реальное время / realnoevremya.ru

«Мне было интересно съездить на стажировку в «Рубин», когда Курбан Бекиевич там работал»

— Повлияла ли работа под руководством Курбана Бекиевича на ваше становление как тренера?

— Мне было интересно съездить на стажировку в «Рубин», когда Курбан Бекиевич там работал уже во второй заход, сравнить его современные подходы, с теми, которые были в работе с нами 20 лет назад, естественно, что-то я подчеркнул для себя, связанное с игровой дисциплиной, которая приводила к выполнению поставленных задач. Ну и плюс-минус важное умение, засушить игру при положительном исходе. Я могу сказать, что нужно было бы поучиться, грамотно выстроить оборонительные действия, чтобы достигнуть нужного результата. В этом плане тоже перенял определенный опыт.

Но, в любом случае, каждый тренер вырабатывает свою методику, строит команду по своему видению.

— Заноза 2004 года — это вторая игра с «Рапидом», к которому мы сейчас подходим. Вы забили в Вене, «Рубин» выиграл 2:0.

— В отношении меня там был эпизод, когда летом «Спартак» приглашал меня в перерыве между кругами. Были предварительные переговоры. Я даже встречался с кем-то из спортивного отдела «Спартака». Но решил остаться в Казани, потому, что хотел почувствовать на себе, что такое еврокубки. Получается, что я первый россиянин в составе «Рубина», который забил гол в еврокубках.



— В том составе «Рубина», помимо легионеров, ни у кого из россиян серьезного международного опыта не было, за исключением, наверное, Михаила Синева. И вот ваши встречи с «Рапидом» — это было возвращение в состояние дебютного матча в Премьер-лиге с ЦСКА, когда после 0:4 Бердыев говорил, что «у ребят ножки задрожали»?

— Насчет мандража, я считаю, что его не было, мы на тот момент уже были более уверенные в себе, чем в период дебюта в Премьер-лиге. Нам не хватило опыта, наоборот, мы уверовали, что если выиграем 2:0, все для нас в Казани должно хорошо сложиться, и такое преимущество мы точно никому не отдадим дома, и мы спокойно эту игру доиграем. А потом, когда в первом тайме счет снова стал 2:0, только уже не в нашу пользу, нам необходимо было включаться, а уже поздно. И «Рапид» выстроил игру, после перерыва, больше от обороны, взломать которую мы пытались, но ничего не получалось. И когда под конец матча нам поставили штрафной, то у меня уже было предчувствие, что сейчас и третий точно залетит.

Игорь Симутенков приехал в Казань, после ухода Бояринцева. Реальное время / realnoevremya.ru

«С Романом Шароновым были недавно по разные стороны баррикад — уже как соперники»

— Вы стали первым спортсменом в Казани, кто на прощание провел пресс-конференцию. Как вам в голову пришла такая идея?

— Сейчас уже не вспомню точно, но тогда много слухов ходило вокруг моего ухода, журналистам было интересно, как и чем этот вопрос решится. Были пожелания руководства клуба, чтобы я остался, ситуация, что называется, туда-сюда каталась. И, чтобы не распыляться на множество интервью, мы решили собрать всех вместе, чтобы все вопросы снять, пообщаться, избежать каких-то кривотолков. Я думаю, это было правильное решение, достаточно хорошо все получилось, все вопросы были сняты, и вокруг меня ситуация успокоилась.

Для меня период игры в Казани связан не только с победами, но и с большой дружбой. Больше в быту общаюсь с Олегом Нечаевым или Сергеем Козко. С Романом Шароновым были недавно по разные стороны баррикад — уже как соперники. С Андреем Федоровым периодически общаемся. Да со многими удается контакт поддерживать. Недавно с Леваном Силагадзе на сборах встретился, он в Грузии работает спортивным директором. С Абделькаримом Кисси постоянно переписываемся. Он в Швеции поиграл за команду третьей лиги, потом начал карьеру играющего тренера. В Москве как-то с Мишей Синевым встретились. Это был период, когда я играл за «Торпедо», а у Миши сын тоже играл в футбол, и он пришел посмотреть на его игру. С Володей Семеновым пересекался по тому же поводу, у него сын играл. Когда выступал за «Спартак», то через тамошних чехов, Ковача, Иранека, поддерживали связь с Иржи Новотны. Он в Чехии играл практически до сорока, за счет того, что всегда держал себя в форме. Я еще в «Рубине» говорил, что «Иржи, ты и так все знаешь и умеешь, зачем тебе столько тренироваться?». А он отвечал, что с каждым годом необходимо тренироваться все больше, чтобы соответствовать требованиям футбола.

— Вы покинули Казань накануне 1000-летия. Причем познакомились с городом транзитом, через Новотроицк. Тем не менее смотрели на столицу Татарстана глазами уроженца Москвы. Как она вам представлялась 20 лет назад?

— Казань, конечно, преобразилась за прошедшие годы очень сильно. Но, и тогда, когда я сюда приехал, не считал окружающее каким-то кошмарным. Мы же звезд с неба не хватали, и та же база на Ленинградской, с одним туалетом в конце коридора, столовой, отсутствием телевизора в комнатах... На самом деле, ни наш состав, ни те люди, которые приехали под дебют в Премьер-лиге, особо не обращали на это внимания. У нас были другие приоритеты, все о футболе думали, о достижении каких-то спортивных целей. А условия, в которых жили, казались приемлемыми, хорошо, чисто всегда было.

Я это все вспоминаю с улыбкой, как на первом этаже сидела Алсу Шамильевна, и водители тут же, и был такой большой коллектив, в который входили не только футболисты, а все вместе. Потому, что база была нашим домом, та же столовая, где все вместе кушали, потом сидели, общались. Как-то было все, по-семейному.

Хотя ту базу, конечно, не сравнить с современной базой казанского клуба, но, повторюсь, основополагающими для нас были футбольные вещи, а не антураж вокруг, поэтому и достигали результата. А сейчас думают, какого цвета бутсы лучше купить, и как в них смотреться будут со стороны.

— После ухода из «Рубина», у вас было два шанса на завоевание золотых медалей. Первого шанса вас лишил бывший партнер по «Рубину» Алехандро Домингес, когда в концовке последнего матча 2007 года выбил головой мяч из пустых ворот «Зенита», который и опередил ваш «Спартак» в золотой гонке.

— Да, если бы Домингес мяч не вынес, то была бы ничья, которая нас устраивала, и я в составе «Спартака» стал бы чемпионом страны. Обидно, но это футбол. Хотя в играх с Питером мы в том сезоне дважды победили в чемпионате, в Кубке страны выбили их в четвертьфинале. Победив и сыграв вничью, в целом, провели хороший сезон, но не хватило до итоговой победы совсем чуть-чуть, потому, что теряли очки в матчах, в которых нельзя их было терять.

Роман Шаронов. Реальное время / realnoevremya.ru

«Домингес производил впечатление футболиста с хорошим техническим арсеналом»

— Был еще подводящий вопрос под Алехандро Чори Домингеса, которого вы застали в «Рубине» на момент, когда он только начинал, по сути дела. Были ли видны задатки, что человек вырастет в главную звезду сезона 2009 года?

— Он отличался техникой, в работе с мячом, производил впечатление футболиста с хорошим техническим арсеналом, но изначально я не могу сказать, что видел в нем какие-то лидерские качества, казалось, что он такой футболист на расслабоне, и так всех обыграет. Но в итоге он адаптировался к России, очень сильно прибавил, находясь в казанском клубе, став ключевой фигурой чемпионского «Рубина», заслуженно считается одним из лучших игроков того периода.

— И второй шанс на чемпионство был упущен уже в 2008 году, когда в последнем матче перед перерывом на чемпионат Европы вы забили гол «Рубину», сравняв счет в нашей игре с вашим «Шинником». Казанские болельщики были уверены, что увидят вас в «Рубине», после перерыва, но там в числе новичков оказался Роман Адамов. Насколько вы близки были к возвращению и почему оно не случилось?

— Я был очень близок к возвращению в «Рубин», мы с Курбаном Бекиевичем встречались, велись переговоры с руководством клуба, мне хотелось вернуться. Но, к сожалению, так сложились обстоятельства, не связанные с футболом, которые тогда сыграли решающую роль. И я не смог вернуться в родную, не побоюсь этого слова, команду. Так сложилось, что сорвалось в последний момент, хотя мы уже обсудили условия и моего возвращения, и контракт на два года.

Не удалось вернуться в «Рубин», в год, когда он стал чемпионом России, зато в конце года я получил предложение вернуться в «Спартак». В итоге в моей жизни, к сожалению, золотой медали так и не появилось, зато есть четыре серебряных награды, плюс рубиновая бронза.

— Можно несколько уточнений? Например, в Новотроицке вы играли с Михаилом Рыловым, фамилию которого прославил сын, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

— Миша запомнился мне хорошим парнем, веселым, жизнерадостным, но в футболе это был такой жилистый, жесткий защитник, который просто так не давал себя пройти. Больше того, я даже маленького Женьку помню. Сколько ему тогда могло быть года три-четыре, в общем, бегал у нас по базе мальчонкой, молодец, что достиг таких высот в своем виде спорта. Он в Мишу пошел характером, отец им отличался, а спортивные гены, они передаются.

Алехандро Домингес с Кубком. Реальное время / realnoevremya.ru

«Сейчас в раздевалку заходишь, а там тишина, потому, что все в телефонах сидят»

— Еще один ваш одноклубник по «Носте» Артем Дорофеев, который чуть раньше вас перешел в «Рубин».

— Хорошо, что вы его вспомнили. Я его недавно видел в Калининграде, куда он переехал из Казани, из «Рубина» в «Балтику». Мы с ним дружим все это время, хотя Артем сейчас не в футболе, он занимается всякими проводками связанными с электричеством. Приятно, что вы его вспомнили, а в какой связи?

— В советские времена снимался документальный фильм «Личность начинается с детства».

— Да, да, я видел этот фильм. У него хранятся записи этого фильма, в котором Артем и его одноклассники снимались на протяжении нескольких лет, спустя определенное время: детьми, подростками, затем уже взрослыми людьми.

— Вы поиграли во второй лиге конца 90-х и тренировали вторую лигу конца 2010-х. В чем основная разница?

— Сейчас футболисты без телефонов на массаж не ходят, даже в бане с ними не расстаются. В наше время как-то веселее жили, потому, что пока тренировка не начнется, пока команда еще на разминке, то ты историями обменяешься, сам рассказал, других послушал, насмеялся, если что-то веселое. Сейчас в раздевалку заходишь, а там тишина, потому, что все в телефонах сидят, одноклубники даже не общаются между собой. Технологии отвлекают, а нас ничего не отвлекало, поэтому и жили как-то веселее, и игралось веселей.

Уровень снизился, мне кажется. Нет, мы не рухнули в яму, но команды в той же зоне «Урал–Поволжье», где я играл, были покрепче. Интенсивность была выше. Потому что поколение было другое. Это был 1999 год, у ветеранов тех команд — советские школа и закалка. И здесь разговор не только о тактической выучке, но и о бытовых моментах тоже. Подсказать могли и там и там, и когда такие вещи до молодого игрока доносили футболисты, поигравшие еще в советских лигах, все усваивалось быстрее. Сейчас молодежь все-таки может себе больше позволить — и на поле, и за его пределами.

Денис Бояринцев до последнего времени руководил волгоградским «Ротором». предоставлено ФК «Ротор»

«Раньше мы чувствовали себя выходцами из одной большой сильной страны»

— Тогда, в Россию хлынуло большое количество, в кавычках, легионеров. Только в составе вашей «Носты», которая не решала вопрос выхода в Премьер-лигу, как «Рубин», были Кириллов с Украины, Решитка из Молдавии, Узаков из Узбекистана, Шевченко из Казахстана. Когда бы они в советской второй лиге играли за тот же Новотроицк?

— Я согласен. Вы еще не назвали наших легионеров годом ранее, а у нас были Александр Гущин из киевского «Динамо», Александр Ролевич из «Черноморца», тот же Олег Синелобов, поигравший за «Пахтакор» из Ташкента. Люди, прошедшие высочайшую школу второй лиги чемпионата СССР, для российской второй лиги были топ-игроками. Я у этих ребят очень многому научился — все сильные из больших команд. Соглашусь полностью, единственно, что раньше мы чувствовали себя выходцами из одной большой сильной страны, которых никто не разделял на какие-то группы действительно, для второй лиги это были очень.

— И, скорее всего, этот уровень помог вырасти выходцам второй лиги, как вы и Шаронов, плюс неназванные Жирков, Сычев из Тамбова, Зырянов из Перми.

— Это большая заслуга опытных партнеров, потому что когда в такие коллективы попадаешь, то быстро набираешь опыта, мудрости и, конечно, двигаешься дальше. Это тоже благодаря вот этой хорошей школе советской, которая была. Так что да, соглашусь.

