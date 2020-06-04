Нижнекамская ТЭЦ-1 стала «Лучшим предприятием» по версии конкурса «Эковесна-2020»

Фото: АО "ТГК-16"

В Татарстане подвели итоги республиканской акции «Эковесна-2020», проводимой в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Лучшим предприятием по итогам голосования стал филиал ТГК-16 — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».

Природоохранная деятельность — важная часть экологической политики ТГК-16. Компания проводит большую работу по охране окружающей среды. На станциях тщательно следят за содержанием территорий, поддержанием чистоты и порядка.

Конкурс «ЭкоВесна-2020» стартовал в республике в апреле. В этом году он прошел дистанционно. В рамках акции «Эковесна 2020» в Татарстане прошли 26 онлайн-конкурсов, акций и прямых эфиров в социальных сетях, участниками и зрителями которых стали более 14 тыс. человек.

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